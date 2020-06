Sarebbe in arrivo una nuova rivoluzione nel programma della fascia del mezzogiorno di Rai 2, I fatti vostri. Come riportato dal sito Tv Blog non sarebbe infatti stata confermata alla guida del programma al fianco di Giancarlo Magalli la co-conduttrice di queste ultime due edizioni Roberta Morise.

Sul tema è intervenuto lo stesso Magalli che su Facebook si è scagliato contro il sito Più Donna che avrebbe fatto passare la sostituzione della collega come una sua decisione: "Più Donna è solo un sito pseudogiornalistico acchiappaclick tra i più bugiardi e ingannatori".

Rivoluzione ai Fatti Vostri: sarebbero fuori Roberta Morise e Demo Morselli

Dai rumors emersi in questa fase, non sarebbero confermati alla guida dello show del mezzogiorno di Rai 2 Demo Morselli (si parla dell'orchestra Palatresi al suo posto) e Roberta Morise. Per la sua sostituzione sembrano essere in pole position Samanta Togni e Veronica Maya. Togni in particolare, volto noto di Ballando con le Stelle e da anni protagonista nello spettacolo di Milly Carlucci, sembra essere l'indiziata numero 1 per affiancare Magalli.

Il conduttore, però, ha risposto in maniera molto decisa con un post su Facebook a quanti, sul web, lo hanno accusato di essere il responsabile di questa decisione.

Magalli: 'Dispiacere per la sostituzione di Roberta Morise, cambio che non ho di certo voluto io'

Il conduttore, in passato, è stato accusato di essere responsabile di alcuni addii eccellenti ai Fatti Vostri, su tutti quello di Adriana Volpe. Questa volta però Magalli ha rotto ogni indugio decidendo di scendere in campo di persona: tramite il proprio profilo Facebook, come già citato in apertura, il presentatore è stato infatti protagonista di uno sfogo contro in particolare il portale Più Donna che ha chiaramente indicato in Magalli stesso il responsabile della decisione di sostituire Roberta Morise: "Più Donna si conferma uno degli pseudo siti giornalistici acchiappaclick più bugiardi e ingannatori.

Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riporta la notizia titolando: “Magalli colpisce ancora” insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami".

Possibile che non termini qui la vicenda e che nei prossimi giorni ci siano altri sviluppi.

Non si registrano al momento dichiarazioni ufficiali di Roberta Morise così come non è ancora chiaro se Paolo Fox e il suo spazio dedicato all'oroscopo faranno ancora parte della nuova edizione del programma.