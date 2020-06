Buone notizie in arrivo per tutti i fan della soap opera Il Paradiso delle Signore, interrotta bruscamente dal palinsesto quotidiano della rete ammiraglia Rai per l'assenza di nuove puntate da mandare in onda al pomeriggio. In queste ore, però, arrivano delle novità che riguardano proprio il futuro della serie che vede protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, dato che molto presto si tornerà di nuovo sul set e finalmente cominceranno le riprese dei nuovi episodi che poi saranno trasmessi in televisione a partire dal mese di settembre, così come ha svelato l'attrice Giulia Arena nel programma L’Italia Che Fa condotto da Veronica Maya.

Riparte Il Paradiso delle signore 5: le nuove puntate saranno girate dal 30 giugno

L'annuncio che tutti i fan de Il Paradiso delle signore 5 aspettavano da tempo è finalmente arrivato: dal prossimo 30 giugno riaprirà ufficialmente il set della soap opera che tutti i giorni tieni compagnia ad una media di circa due milioni di spettatori. Tutti i protagonisti potranno così tornare a girare le nuove scene che andranno a comporre gli episodi inediti della quinta stagione, la quale debutterà nel corso della stagione televisiva autunnale di Rai 1.

Il Paradiso delle signore, infatti, tornerà a riaccendere i pomeriggi degli spettatori a partire dal mese di settembre, con la consueta programmazione pomeridiana dalle 15:40 alle 16:30 circa.

A dare la conferma ufficiale è stata l'attrice Giulia Arena, che nella soap opera veste i panni di Ludovica, la quale intervistata nel corso del programma L’Italia Che Fa, condotto da Veronica Maya su Rai 2, ha annunciato la data di riapertura del set.

Giulia Arena conferma che si torna sul set della soap opera Il Paradiso delle signore

Giulia Arena ha svelato che proprio oggi ha ricevuto la chiamata da parte del produttore de Il Paradiso delle signore, il quale le ha annunciato che dal 30 giugno si tornerà in scena e poi dal mese di settembre l'appuntamento con la soap tornerà nelle case di tutti gli Italiani.

E i colpi di scena di sicuro non mancheranno nel corso di questa quinta stagione. I riflettori, per esempio, saranno ben puntati sulla coppia composta da Federico e Roberta, dopo che quest'ultima gli aveva confessato del tradimento poco prima che il giovane Cattaneo partisse per la nuova operazione. Cosa accadrà tra i due nel corso della nuova stagione? Federico riuscirà a perdonare la sua fidanzata e a mettere una pietra sopra a questo tradimento oppure no? E poi ancora occhi puntati anche sulla coppia composta da Marta e Vittorio, i quali ormai da tempo stavano provando ad avere un bambino per coronare il loro sogno di costruire una vera e propria famiglia.