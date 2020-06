Cresce l'attesa da parte dei fan de Il Paradiso delle Signore per la messa in onda delle nuove puntate, che andranno in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di settembre. I colpi di scena non mancheranno e in queste settimane gli sceneggiatori sono stati impegnati nella scrittura dei nuovi appuntamenti che andranno a comporre la quinta stagione. Occhi puntati sul personaggio di Rocco, interpretato dall'attore Giancarlo Commare, che in un'intervista rilasciata a TvSoap è tornato a parlare anche della relazione con Marina, ammettendo che ancora oggi spera in un suo ritorno in scena.

Giancarlo Commare, alias Rocco de Il Paradiso delle signore 5: 'Marina? Spero ritorni'

Nel dettaglio, infatti, l'attore che veste i panni di Rocco nella fortunatissima soap opera del primo pomeriggio ha dichiarato che tra Marina e Irene, la preferita resta la prima, per la quale il suo personaggio era disposto a fare davvero di tutto, pur di poter stare con lei.

"Rocco ha perso la testa per lei, non solo per la sua bellezza ma per come è fatta", ha dichiarato il giovane attore protagonista.

E poi ancora Giancarlo non si è fatto problemi nel dire che con Marina, Rocco ha vissuto il suo primo vero e grande amore: quello che ti resta nell'anima e che difficilmente riuscirai a dimenticare anche a distanza di anni. Rocco, del resto, era anche pronto a cominciare una vera e propria vita di coppia al fianco di Marina, ma poi le cose sono andate diversamente.

Chi ha seguito Il Paradiso delle signore sa bene che Marina è uscita di scena in maniera improvvisa ma in vista delle riprese della quinta stagione, non si esclude che possa anche ritornare. A proposito di questo, infatti, Giancarlo Commare ha ammesso: "Certo, ce lo auguriamo tutti.

Anche per il bene di Rocco".

Riapre il set de Il Paradiso delle signore 5: dal 30 giugno iniziano di nuovo le riprese

In attesa di scoprire se ci saranno dei risvolti da questo punto di vista e soprattutto se assisteremo al ritorno di Marina nel corso della quinta stagione, possiamo svelarvi che finalmente è stata svelata la data d'inizio delle riprese dei nuovi episodi.

Dopo la chiusura del set dello scorso marzo, gli attori protagonisti de Il Paradiso delle signore ritorneranno nuovamente a girare le scene inedite della quinta serie a partire dal 30 giugno 2020.

L'annuncio è stato dato dall'attrice Giulia Arena nel corso della trasmissione di Rai 2 condotta da Veronica Maya, dove ha ammesso di essere molto contenta del fatto di poter tornare sul set e rivedere così anche tutti i suoi colleghi e compagni di viaggio di questa avventura, che settimana dopo settimana ha intrattenuto una platea sempre più vasta di spettatori.