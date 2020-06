Cresce l'attesa da parte degli spettatori de Il Paradiso delle Signore per la messa in onda delle nuove attesissime puntate che saranno trasmesse a partire dalla prossima stagione televisiva sempre nel daytime di Rai 1. Intanto in queste ore continuano a circolare indiscrezioni su quello che dovrebbe succedere nel corso della nuova serie e in particolar modo non si esclude che Federico, dopo aver scoperto il tradimento da parte della sua amata Roberta, possa anche decidere di perdonarla e quindi di concederle una seconda chance.

Roberta e Federico ne Il Paradiso delle signore 5 tornerà il sereno?

A dare qualche anticipazione in più su quello che accadrà ne Il Paradiso delle signore 5 è stata la bellissima Federica De Benedittis, che nella soap veste i panni della bella Roberta Pellegrino, la quale in un'intervista a Di Più Tv ha svelato un po' come si evolverà la situazione tra il suo personaggio e il giovane Federico Cattaneo, che ha dovuto affrontare una nuova operazione in Svizzera per poter tornare di nuovo a camminare.

Ebbene la De Benedittis ha ammesso che in un primo momento per Federico non sarà affatto semplice riuscire a rivedere la sua fidanzata dopo aver scoperto l'amara e scottante verità sul suo conto, poi però con il passare del tempo la situazione tra i due dovrebbe migliorare sempre di più.

L'attrice, infatti, ha svelato che ne Il Paradiso delle signore 5 vedremo che alla fine il giovane Cattaneo cambierà idea e capitolerà nuovamente per poter rivedere ancora una volta la sua fidanzata. "A quel punto ci sarà una resa dei conti finale", ha svelato la De Benedittis. Quale sarà la decisione finale di Federico?

Accetterà di perdonare Roberta e quindi di andare oltre il bacio che c'è stato con Marcello oppure andrà avanti per la sua strada e preferirà far uscire la bella Venere dalla sua vita?

Ancora ferme le riprese de Il Paradiso delle signore 5

Occhi puntati anche su Marcello, che nel corso delle ultime puntate inedite trasmesse su Rai 1, ha dimostrato di tenerci davvero a Roberta e di provare un reale sentimento nei suoi confronti.

Non si esclude, quindi, che anche lui possa decidere di non farsi da parte in questo vero e proprio triangolo sentimentale che ha appassionato il pubblico della fortunatissima soap opera.

Ma quando torneranno sul set gli attori per le riprese de Il Paradiso delle signore 5? Al momento il set della soap risulta ancora fermo, così come ha svelato proprio la De Benedittis sul suo profilo Instagram. L'attrice ha ammesso che al momento non sa ancora dare una data ufficiale circa il ritorno in scena anche se tutta la produzione sta lavorando moltissimo per fare in modo che si tornino a girare le nuove puntate in autunno.