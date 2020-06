Cresce l'attesa da parte degli spettatori e fan de Il Paradiso delle Signore per la messa in onda delle nuove puntate, quelle della quinta stagione, che dovrebbero essere trasmesse a partire dalla prossima stagione televisiva autunnale sulla rete ammiraglia Rai. Dopo il grande successo di ascolti e critiche che la serie ha ottenuto quest'anno, la Rai ha scelto di mettere in cantiere la nuova serie, anche se al momento le riprese sono ferme ma dovrebbero cominciare a breve. E intanto arrivano le prime indiscrezioni su quello che potrebbe succedere in questo quinto capitolo della serie: Roberto Farnesi, per esempio, ha ammesso che ci saranno diversi colpi di scena legati anche al passato che torna.

Le prime novità de Il Paradiso delle signore 5: Umberto dovrà fare i conti col passato

Farnesi che nella soap opera veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri, in un'intervista concessa in questi giorni al sito Tvserial, ha svelato che ci saranno sicuramente delle novità legate al figlio che il commendatore non sapeva di avere.

Sì, perché nel corso degli ultimi episodi trasmessi su Rai 1 de Il Paradiso delle signore è venuto fuori che Federico Cattaneo, in realtà, fosse il figlio naturale di Umberto Guarnieri. Un vero e proprio colpo di scena clamoroso che sicuramente avrà dei risvolti anche nel corso della quinta stagione, in fase di preparazione e scrittura.

A proposito di questa situazione, Farnesi ha dichiarato che "Ci può essere qualcosa dal passato che torna" nella vita del commendatore, aggiungendo che da questo punto di vista saranno degli abili maestri gli sceneggiatori della soap opera, i quali sicuramente sapranno trovare qualcosa di accattivante, in grado di attirare ancora di più l'attenzione del pubblico di spettatori.

Nel corso dell'intervista, poi, Farnesi ha parlato anche della neonata storia d'amore tra Agnese e Armando, ammettendo di averla gradita.

Proseguono le repliche de Il Paradiso delle signore nel pomeriggio di Rai 1

In attesa di vedere in onda queste nuove attesissime puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle signore, tutti gli spettatori e fan della soap opera in onda su Rai 1 possono recuperare le puntate della quarta stagione in televisione oppure in streaming online.

Tutti i giorni, infatti, vanno in onda le repliche nel primo pomeriggio della rete ammiraglia, alle ore 15.40 circa, e la media continua ad essere superiore ad 1.2 milioni di fedelissimi. E poi ancora i vari episodi de Il Paradiso delle signore possono essere rivisti anche in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile poter scaricare anche l'omonima applicazione per tablet e cellulari.