Le riprese de Il Paradiso delle signore, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno subito una brutta battuta d'arresto. Per diverso tempo non è stato possibile acquisire informazioni in merito all'evoluzione della situazione, ma sembra che adesso tutto stia per cambiare.

Giulia Arena, che nella TV Soap recita del ruolo di Ludovica Brancia di Montalto, ha dichiarato che lei e gli altri membri del cast potranno tornare sul set a partire dal 30 giugno.

Il Paradiso delle signore, Giulia Arena annuncia il ritorno sul set: 'Non vedo l'ora'

Giulia Arena, durante un'intervista a L'Italia che fa su Rai 1, ha rivelato a Veronica Maya di essere stata recentemente contattata dai produttori de Il Paradiso delle signore.

Le hanno comunicato la fine del periodo di stop e l'inizio delle riprese per il 30 giugno: "Sarà un'estate di lavoro, ma non vedo l'ora"

Al momento, non è possibile sapere la data certa della messa in onda delle nuove puntate, ma probabilmente il pubblico potrà godere del proseguimento della storia a settembre. Intanto Rai 1, per non lasciare gli spettatori orfani dei loro beniamini, sta continuando a trasmettere le repliche de Il Paradiso delle Signore dal lunedì al venerdì.

Giulia Arena parla dell'incertezza di questo periodo: 'Quando ricominciate?'

Giulia Arena, durante l'intervista, ha parlato anche dei dubbi che hanno caratterizzato questo periodo. A partire dal 9 marzo, infatti, lei, come gli altri membri del cast, è stata costretta ad abbandonare il set a causa dell'emergenza sanitaria.

Ha dichiarato di essersi chiesta per tanto tempo quando tutto questo sarebbe finito e che anche gli altri le domandavano: "Ma quando ricominciate?"

Da alcune indiscrezioni è emerso che verranno girate le ultime puntate della quarta stagione e poi si inizierà direttamente con la quinta. Sicuramente, il pubblico non vedrà l'ora di assistere agli episodi inediti.

Non solo Il Paradiso delle signore: riprendono anche Un Posto al sole e i delitti del Barlume

La soap de Il Paradiso delle signore non è l'unica a riaprire i battenti. Dalle ultime notizie, infatti, è emerso che anche Un Posto al sole è pronto a ripartire. Sembra che i membri del cast torneranno sul set addirittura il 15 giugno.

A partire dal mese di luglio, invece, si tornerà a girare I delitti del Barlume.

Dovranno essere rispettate tutte le norme stabilite per prevenire il diffondersi del coronavirus. Ci dovrà essere un distanziamento sociale maggiore e quindi determinate scene non potranno essere girate. Dovranno essere utilizzati, con estrema rigidità, anche termometri per misurare la temperatura e test per il sangue.