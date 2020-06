Cambia la programmazione estiva de Il Segreto, la celebre soap opera spagnola che da diversi anni ormai tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset grazie a una trama sempre fitta di colpi di scena. Chi si è collegato alle tre e mezza del pomeriggio di lunedì 22 giugno su Canale 5 ha avuto modo di notare che al posto degli episodi inediti della soap erano in onda le repliche delle puntate tratte dalla primissima stagione de Il Segreto, quelle che vedevano protagonisti Tristan e Pepa, la coppia più amata di sempre della fortunata soap opera.

Tornano le repliche de Il Segreto con Pepa e Tristan: soap sospesa in prima tv

Nel dettaglio, infatti, in casa Mediaset si è optato per la sospensione delle puntate inedite de Il Segreto durante la stagione estiva, così da poter far rivivere al pubblico le emozioni e i sentimenti della coppia che ha reso celebre questa serie e che l'ha fatta diventare uno dei punti di forza della programmazione di Canale 5 nel corso degli anni, al punto da meritare anche la promozione in prima serata.

Proprio grazie al racconto delle vicende di Tristan e Pepa, la soap ha raggiunto il suo picco assoluto di spettatori, con una media che è arrivata a sfiorare anche i 4 milioni di affezionati in daytime e più del 30% di share al giorno. E anche la prima puntata, trasmessa in replica lunedì pomeriggio, non ha fatto per nulla rimpiangere gli ascolti delle puntate inedite, dato che Il Segreto è stato rivisto da una media di quasi due milioni di spettatori con più del 18% di share.

La scelta di Mediaset di sospendere Il Segreto in prima visione assoluta potrebbe essere dettata dal fatto che la soap è stata definitivamente cancellata in Spagna. Qualche settimana fa è andato in onda il finale della serie ambientata a Puente Viejo e da quel momento è calato per sempre il sipario sulle avventure di Donna Francisca e tutti gli altri protagonisti.

Da settembre gli episodi finali de Il Segreto anche su Canale 5

In Italia, quindi, per assistere alla messa in onda degli episodi inediti che andranno a costituire anche il finale di sempre de Il Segreto bisognerà attendere il prossimo mese di settembre, quando ritorneranno in onda le nuove puntate come sempre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

In questo modo, quindi, le avventure dei protagonisti della soap potrebbero tener compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione televisiva 2020-2021. Intanto, però, in casa Mediaset sembrano aver già trovato un'altra soap di grande successo. Trattasi di Daydreamer - Le ali del sogno, la serie con protagonista Can Yaman che in queste settimane si è stabilizzata sui 2.5 milioni al giorno e circa il 20% di share.