Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap opera spagnola Il Segreto, scritta dall’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori potranno seguire la seconda settimana di giugno 2020, Francisca Montenegro avrà delle forti emicranie a causa di Isabel de Los Visos. In particolare quest’ultima intimorita dall’idea che la sua ospite possa lasciare la sua dimora da un momento all’altro, aggiungerà delle erbe francesi nelle sue tisane.

Pablo Centeno invece dopo essere fuggito dal fronte militare farà ritorno a Puente Viejo, e si rivolgerà a Carolina per non essere rintracciato dalle autorità.

Il Segreto, trame: Alicia non vuole rinunciare a Matias, il crollo della miniera

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia da lunedì 8 a sabato 13 giugno 2020, Don Ignacio, dopo essersi accorto che Rosa continua a non obbedire ai suoi ordini, capirà di dover cambiare atteggiamento. A gran sorpresa il Solozabal vorrà dare il consenso ad Adolfo per corteggiare sua figlia. Intanto Hipolito farà ritorno a Puente Viejo, invece Antonita si renderà conto della sparizione della lettera che Isabel aveva nascosto. In seguito Adolfo metterà piede a La Casona, quando saranno presenti tutti i Solozabal. A questo punto Ignacio farà sapere al fratello di Tomas di approvare la sua relazione sentimentale con la sua secondogenita, però gli sottolineerà di dover rispettare delle regole.

Manuela consiglierà a Marta di tentare di riconciliarsi con Rosa, quando noterà che le due sorelle sono ancora ai ferri corti.

Purtroppo Adolfo e Tomas non riusciranno a far cambiare idea alla madre Isabel: quest’ultima non vorrà acquistare le travi necessarie per puntellare la nuova galleria della miniera nonostante inizieranno i lavori di scavo.

La de Los Visos inoltre avrà un grosso timore, poiché crederà che Francisca potrebbe andarsene dalla sua tenuta all’improvviso. Per tale ragione, la marchesa non ci penserà due volte a somministrare un misterioso ingrediente nelle tisane della Montenegro. Finalmente Matias e Marcela daranno l’impressione di aver risolto le loro incomprensioni: purtroppo Alicia farà capire di non voler rinunciare affatto al Castaneda.

Quest’ultimo apprenderà tramite Damian che diversi operai sono rimasti intrappolati, a seguito del crollo della miniera.

Francisca soffre di mal di testa, Carolina incontra Pablo

Il capitano Huertas si vedrà costretto a far scortare La Habana, non appena Damian si scaglierà contro Isabel. Dolores invece si dirà disposta a dare una mano alle squadre di soccorso, ma farà capire di star architettando qualcosa. Nel contempo Rosa e Marta si chiariranno, invece Carolina dopo aver ricevuto una lettera farà preoccupare i propri cari a causa della sua scomparsa. I soccorritori, dopo aver portato in superfice i primi feriti, annunceranno il decesso di Cosme. La tragedia scatenerà la furia di Damian, al tal punto che si ribellerà nuovamente ai de Los Visos.

Ignacio e Manuela, dopo essersi accorti degli strani comportamenti di Carolina, decideranno di scoprire cosa nasconde la giovane.

Successivamente Onesimo e Tiburcio per volontà di Dolores lavoreranno all’emporio anche di notte, invece Francisca comincerà a soffrire di mal di testa per colpa di Isabel. Carolina dopo aver raccontato l’ennesima menzogna ad Encarnacion incontrerà Pablo: quest’ultimo farà sapere alla sua amata di aver bisogno del suo aiuto per nascondersi. Nel contempo Manuela continuerà a non fidarsi della sorella di Marta e Rosa. Intanto Matias ribadirà ad Alicia di aver messo fine alla loro tresca in modo definitivo. Mauricio comunicherà ad Hipolito che la legge municipale non consente l’apertura dei negozi oltre le 9 di sera.

Infine Marta e Rosa avranno un nuovo litigio, invece Damian perderà le staffe quando vedrà Isabel al funerale di Cosme in compagnia dei figli.