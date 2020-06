Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 15 al 20 giugno si concentrano su Isabel, presa di mira dagli operai in rivolta. Dopo l'incidente occorso in miniera che ha causato la morte di Cosme, i rivoltosi decideranno che la Dos Visos dovrà pagare con la vita la sua indifferenza.

Nel frattempo, Dolores riceverà una pessima notizia. La Miranar deve pagare una seconda multa. A nulla sono serviti i suoi sforzi per racimolare il denaro sufficiente a far fronte al debito. Marcela invece proverà a dare fiducia a Matias, pentito di averla tradita con Alicia. Il cuore però, spesso gioca brutti scherzi.

Il Segreto, trame puntate settimanali dal 15 al 20 giugno su Canale 5

Arriva il momento di dare l'ultimo saluto a Cosme, rimasto intrappolato tra le macerie nell'incidente avvenuto in miniera. Ignacio consiglia a Isabel di non partecipare alla veglia funebre, ma senza successo. La nobildonna e i suoi figli vengono minacciati dagli amici del minatore, decisi ad ucciderla. Antonita, non riuscendo a tenere la bocca chiusa come suo solito, informa dell'accaduto Francisca.

Nelle puntate Il Segreto in onda la prossima settimana, Ignacio mette delle pattuglie a sorvegliare la tenuta, certo che i minatori non abbiano archiviato l'idea di togliere la vita ad Isabel. Grazie al suo gesto, la Dos Visos si salverà e non mancherà di ringraziare Ignacio, promettendogli di accogliere le richieste di maggior sicurezza da parte degli operai.

Tra i due sembrerà tornare il sereno. Intanto, all'emporio arriva la notifica di una seconda multa, che getta nello sconforto la povera Dolores.

Uno strano psicoanalista delle mosche

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto rivelano che il motivo della multa ai danni di Dolores riguarda la presenza di molte mosche all'interno dell'emporio.

La Miranar non saprà più come fare per risolvere la situazione. Neanche il conforto di Tiburcio sembra consolarla.

Alla Casona, Marta e Adolfo sembrano aver trovato una nuova intimità, con grande rabbia di Rosa, convinta di aver incastrato il giovane in quella notte d'amore. Intanto, lo strambo Onesimo pensa bene di psicanalizzare le mosche dell'emporio per cercare di convincerle a lasciare il negozio.

Triangolo amoroso tra Matias, Marcela e Alicia

Rosa trova Marta e Adolfo soli in cucina e teme che tra i due possa essere successo qualcosa. Gli spoiler de Il Segreto riferiti alle puntate in onda su Canale 5 dal 15 al 20 giugno raccontano inoltre che Marcela proverà a dare l'ennesima possibilità a Matias per salvare il loro matrimonio. Il Castaneda la accontenta ma la sua testa è da tutt'altra parte.

Carolina è angosciata per le pessime condizioni di salute di Pablo e fa di tutto per curarlo, sperando che si riprenda. Rosa comunica alla famiglia di voler sposare Adolfo, spaventata dal fatto che il fidanzato possa tornare da Marta, la donna che davvero ama. Dolores invece tenta l'ultima carta facendo lo sciopero della fame.

Francisca debilitata nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana

Matias comunica ad Alicia l'intenzione di lasciarla per sempre. Rabbiosa e delusa, la giovane rivoluzionaria sfoga la sua frustrazione progettando attentati con Damian. Infine, nelle puntate de Il Segreto dal 15 al 20 giugno su Canale 5, Francisca starà sempre più male a causa delle erbe narcotiche somministratale da Isabel. Debilitata e senza forze, non potrà fare altro che rimanere nel padiglione, con grande gioia della Dos Visos.