Mediaset ha apportato un'importante cambio al palinsesto per quanto riguarda la soap Il Segreto. Da lunedì 22 giugno, verranno sospesi gli episodi inediti e verranno trasmesse le repliche della prima stagione della fortunata serie spagnola. I telespettatori avranno così modo di rivedere l'amata coppia formata da Pepa e Tristan. Le trame inerenti questi episodi in onda dal 22 al 27 giugno, rivelano che Pepa diverrà la levatrice ufficiale di Puente Viejo e poco dopo conoscerà Tristan. Il giovane si ammalerà e verrà curato proprio da lei. Più tardi, Angustias vorrà ricompensare Pepa per averle riportato il piccolo Carlos.

Infine, Francisca inonderà i campi di Raimundo per vendicarsi di lui.

Il Segreto: Pepa dà alla luce un bambino

Le trame Il Segreto dal 22 al 27 giugno, rivelano che Pepa lavorava presso una coppia di proprietari terrieri Carlos ed Elvira. La ragazza è forte, ma ingenua in amore e così finirà per intraprendere una relazione col suo datore di lavoro rimanendo incinta di lui nello stesso periodo in cui rimarrà incinta anche Elvira. Le due donne daranno alla luce i propri figli nello stesso giorno, ma mentre Pepa metterà al mondo un bambino sano e forte, Elvira partorirà un bambino morto. La donna scioccata ricatterà il marito dicendogli che gli toglierà ogni ricchezza oltre a mandarlo via di casa se lui non le darà il figlio della levatrice.

Carlos, a quel punto approfitterà di un momento in cui Pepa starà dormendo per scambiare i piccoli. La levatrice non appena si sveglierà, si renderà conto che il bambino morto accanto a lei non è il figlio e così entrerà in casa dei padroni per riprendersi il figlio. Purtroppo, verrà scoperta da Elvira, la quale griderà al rapimento ed ordinerà ai servi di cacciarla via dopo averla minacciata di morte.

Sei anni dopo, Pepa è una riconosciuta levatrice, ma è molto cambiata nel carattere diventando diffidente, in particolar modo nei confronti degli uomini. La giovane, un giorno incontrerà casualmente la ricca Francisca Montenegro che l'assumerà come levatrice delle braccianti incinte della tenuta. Inoltre, dovrà assistere sua nuora Angustias il giorno del parto.

Pepa, si metterà poi in cerca di una camera in affitto e conoscerà Tristan, un militare bello e gentile con il quale passerà la notte a parlare e a passeggiare per poi confidarsi al mattino.

Il Segreto, spoiler al 27 giugno: Pepa cura Tristan

Gli spoiler Il Segreto inerenti le puntate in onda dal 22 al 27 giugno, ci dicono che Tristan starà sempre più male, ma almeno inizialmente il dottor Julian dirà a Francisca che si tratta di un piccolo malore passeggero dovuto al cambio d'aria di Puente Viejo. La Montenegro rassicurata dalle parole del luminare, manderà Mauricio a comprare del vino per la festa in onore del giovane, ma Raimundo non vorrà venderglielo. Poco dopo, però, le condizioni di salute di Tristan peggioreranno ed il medico consiglierà di chiamare don Anselmo per dargli l'estrema unzione, in quanto non si può fare più nulla per salvarlo.

Tuttavia, Pepa non si arrenderà e con l'aiuto di Rosario preparerà un infuso di erbe che potrebbe guarire il giovane. La ragazza si recherà in camera sua per somministrarglielo, ma Angustias la scoprirà e la allontanerà da lui. Nel frattempo, Soledad e Juan si incontreranno di nascosto, in quanto se Francisca dovesse scoprire che hanno una relazione sarebbero guai seri. Poco dopo, Pepa sarà allontanata con la forza dal letto di Tristan e mandata via, inoltre Francisca le dirà di lasciare il villaggio e la avvertirà che se Tristan dovesse morire a causa del suo infuso, lei ne pagherà le conseguenze. La giovane, prima di andare darà il farmaco a Soledad e la pregherà di darlo a suo fratello per tutta la notte.

La ragazza farà esattamente ciò che le dirà Pepa e suo fratello guarirà miracolosamente. A quel punto, Francisca farà chiamare Pepa per ringraziarla di averle salvato il figlio e poi inizierà a preparare il ricevimento in onore di Tristan ordinando a Mauricio di comprare il vino da Raimundo. Quest'ultimo si rifiuterà ancora una volta di venderglielo e questo perché tra lui e la matrona c'è un odio antico. Poco dopo, Tristan cercherà Pepa, ma lei lo respingerà ancora una volta anche se sarà felice di vederlo in salute.

Il Segreto: Angustias vuole ricompensare Pepa

Negli episodi Il Segreto dal 22 al 27 giugno vedremo Pepa capire che Martin è suo figlio e così inizierà a fare delle domande in giro circa la presunta prima gravidanza di Angustias.

La giovane scopirà che Carlos era figlio di primo letto di don Salvador, ovvero il marito di Francisca e dunque fratellastro di Tristan e Soledad. La levatrice, a quel punto penserà di scappare via con il piccolo nel corso del ricevimento in onore di Tristan. Nel frattempo, Francisca e Raimundo avranno un confronto durante il quale si capiranno i motivi dell'odio reciproco. Poco dopo, Emilia chiederà a suo padre cosa spinge lui e la Montenegro ad essere rivali, ma lui non vorrà spiegarglielo. Più tardi, Pepa sarà sul punto di andare via con Martin, ma lui le chiederà di Angustias e così lei tornerà sui suoi passi e lo riporterà a casa. La donna cercherà in tutti i modi di ricompensare Pepa, ma lei non accetterà ed intanto cercherà di capire in tutti i modi come abbia fatto a prendersi il piccolo e se Tristan sia in qualche modo coinvolto nella faccenda.

Nel frattempo, Francisca manometterà la diga per impedire a Raimundo di irrigare i campi. Oltre a ciò, la matrona terrà d'occhio Juan, il quale sta per mettersi in contatto con dei contrabbandieri pur di far in modo che suo padre possa acquistare i farmaci di cui ha bisogno. Intanto, Angustias si riprenderà dallo spavento per la scomparsa di Martin, ma sembrerà sempre più folle.