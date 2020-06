Dal lunedì al sabato va in onda su Canale 5 la soap iberica Il Segreto. In Spagna è stata trasmessa l'ultima puntata, mentre in Italia l'epilogo finale dovrebbe essere mandato in onda entro fine anno. Secondo le anticipazioni televisive, negli episodi in onda dall'8 al 13 giugno, Don Ignacio permetterà a Adolfo di corteggiare Rosa. Matias e Marcela torneranno insieme per il bene della piccola Camelia. Tra le altre cose ci sarà un grave incidente nella miniera in cui morirà Cosme e Damian penserà all'idea di organizzare una rivolta contro Isabel e la sua famiglia.

Le trame dall'8 al 10 giugno: Isabel inserisce degli strani ingredienti nella tisana di Francisca

Nella puntata della soap Il Segreto in onda lunedì 8 giugno, Don Ignacio consentirà ad Adolfo di corteggiare Rosa. La ragazza sembrerà in questo modo aver vinto la sua battaglia d'amore contro Marta. Nell'episodio di martedì 9 giugno, Hipolito tornerà a Puente Viejo. Antonita non troverà più la misteriosa lettera nascosta da Isabel. Intanto Adolfo arriverà alla villa dove ad attenderlo ci sarà tutta la famiglia Solozabal, compresa Marta.

Per il ragazzo sarà difficile gestire la situazione, considerato che pur corteggiando Rosa, nutrirà dei forti sentimenti verso la sorella. Don Ignacio darà il suo benestare ad Adolfo, ma aggiungerà delle regole che il giovane dovrà rispettare.

Secondo le anteprime di mercoledì 10 giugno, il rapporto tra Rosa e Marta sarà sempre più teso. Adolfo e Tomas tenteranno di convincere la madre, ad acquistare delle travi per puntellare la miniera. Nel frattempo Isabel temerà che Donna Francisca possa lasciare La Habana e inizierà ad aggiungere degli strani ingredienti nella tisana, che procureranno alla donna dei forti mal di testa.

Anticipazioni tv dall'11 al 13 giugno: Cosme viene ritrovato morto

Secondo le Anticipazioni Tv di giovedì 11 giugno, sembrerà che Matias e Marcela avranno raggiunto una certa serenità, ma Alicia non vorrà in alcun modo dimenticare l'uomo che ama. Intanto un grave incidente avverrà nella miniera e Matias si recherà sul posto per sincerarsi di ciò che è successo.

Nella miniera i soccorritori faranno di tutto per riportare in superficie gli operai rimasti intrappolati. Giungerà pure Isabel, ma sarà aggredita verbalmente da Damian e il capitano Huertas, sarà costretto a portarla via. Intanto Rosa e Marta si riconcilieranno.

Nell'episodio di venerdì 12 giugno, Carolina dopo aver ricevuto un messaggio, scomparirà per diverse ore. La ragazza si recherà nel rifugio nel bosco dove incontrerà Pablo, in fuga dopo aver disertato il servizio militare. Nel frattempo i soccorritori recupereranno i minatori sotto le macerie, ma purtroppo ci sarà un morto e si tratterà di Cosme. Damian sarà molto infuriato dopo quanto successo e vorrà capeggiare una rivolta contro Isabel.

Mentre Marcela e Matias decideranno di dare un'altra opportunità al loro matrimonio, Alicia avrà un confronto con l'uomo e successivamente quest'ultimo la lascerà definitivamente. Nell'episodio di sabato 13 giugno, i rapporti tra Rosa e Marta peggioreranno nuovamente a causa dell'egoismo della prima. Infine si svolgeranno i funerali di Cosme e Isabel presenzierà con i suoi figli. Damian, una volta vista la donna, non riuscirà a trattenere tutta la sua ira e si scaglierà in maniera violenta contro di lei.