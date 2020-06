La cattedrale del mare, la Serie TV tratta dall'omonimo romanzo di Ildefonso Falcones che sta riscuotendo un ottimo successo in termini di ascolti, andrà in onda per l'ultima volta martedì 9 giugno. La trama di quest'ultimo appuntamento, rivela che Arnau Estanyol verrà tradito da sua moglie Elionor e suo fratello Joan. La prima, infatti, lo accuserà di eresia, mentre il secondo si alleerà con lei per rovinare la vita alla giovane Mar.

La cattedrale del mare: Elionor vuole rovinare la vita a Mar

La trama dell'ultima puntata de La cattedrale del mare, rivela che Elionor chiederà aiuto a Joan per liberarsi di Mar.

Il frate consiglierà a suo fratello Arnau di dare in sposa ad un gentiluomo la ragazza oppure mandarla in convento, ma lui rifiuterà con fermezza. Nel frattempo, Elionor escogiterà un diabolico piano per rovinare la vita a Mar avvalendosi dell'aiuto di Felip de Ponts, un uomo che in passato ha contratto un grosso debito con Arnau. Il de Ponts si dirà innamorato di Mar e si offrirà di sposarla, così Joan consiglierà ad Arnau di accettare, visto che temerà che il fratello stia subendo l'influenza negativa della figlioccia. Intanto, Margarida Puig si reca da Elionor e le offre il suo aiuto per distruggere l'Estanyol.

La cattedrale del mare: Arnau viene processato

Le anticipazioni relative all'ultima puntata de La cattedrale del mare, ci dicono che Elionor, dopo essere riuscita nell'intento di distruggere la vita a Mar, si avvarrà dell'aiuto dell'inquisitore Nicolau D'Eimeric, giunto da poco a Barcellona, e denuncerà Arnau per eresia.

L'Estanyol verrà formalmente accusato e portato in prigione. Poco dopo, l'inquisitore ordinerà di rinchiudere nella stessa prigione in cui è rinchiuso Arnau, Francesca che è stata accusata di essere una strega mentre Aledis verrà rilasciata. Intanto Joan, sentendosi in colpa per ciò che ha fatto, andrà a fare visita a Mar alla fattoria e le confesserà che è stato lui a tradirla e non Arnau come crede lei.

Più tardi, in Italia, Guillem riceverà una lettera da parte di Youcef, il fratello di Raquel, il quale lo informa della morte del padre e della situazione difficile in cui si trova Arnau. Nel frattempo, Joan parlerà con Nicolau e proverà a convincerlo a lasciargli vedere suo fratello per potergli dire che ha trovato Mar.

Il giorno del processo, tutto sembrerà andare contro Arnau che rischia seriamente di essere condannato, ma ad un certo punto, Mar si farà coraggio e si recherà da Elionor per cercare di risolvere la situazione parlando con lei, ma la donna si rifiuterà di ascoltarla. Poco dopo, Francesca ed Aledis interverranno in favore di Arnau ed il loro contributo potrebbe cambiare le sorti del processo.