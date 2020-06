Da lunedì 29 giugno andrà in onda 'La vita in diretta estate', il noto rotocalco di attualità di Rai 1, presentato finora da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, passa alla versione estiva e verrà condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, ex direttore del Tg2, dal lunedì al venerdì alle ore 16:50.

Intervistata dal settimanale 'Tv Mia', Andrea Delogu ha raccontato di essere assai felice e ancora incredula per la magnifica opportunità e ha dichiarato: 'Dopo tanta gavetta è arrivata la mia grande occasione'. La conduttrice radiofonica ha poi rivelato di aver conosciuto Marcello Masi già alcuni anni fa, all'epoca avrebbero dovuto condurre un programma insieme in radio, che in seguito è stato annullato.

La nuova formula del programma

Sempre al settimanale 'Tv Mia', Andrea Delogu ha dichiarato che la formula invernale del programma televisivo non verrà totalmente stravolta.

In 'La vita in diretta estate' verranno trattati svariati argomenti, come la cronaca e l'attualità, che la conduttrice affronta già da anni attraverso il suo programma radiofonico 'La versione delle due', magazine in onda su Radio 2 dal lunedì al venerdì alle ore 14:00.

Andrea Delogu ha rivelato che fin dalle prime riunioni de 'La vita in diretta estate' è nata una particolare intesa con il giornalista Marcello Masi. 'Finalmente ho l'opportunità di farmi conoscere dal pubblico di Raiuno e di mettermi alla prova', ha dichiarato la conduttrice a 'Tv Mia'.

La carriera di Andrea Delogu: tra radio e tv

Andrea Delogu durante la sua carriera ha già condotto diversi programmi tra la radio e la televisione: ha debuttato in tv diciotto anni fa con il programma di Italia 1 'Mai dire domenica', in onda in prima serata e condotto dalla Gialappa's Band e il Mago Forest.

Delogu, durante l'intervista al settimanale 'Tv Mia', ha poi raccontato di aver vissuto svariate esperienze lavorative importanti, ma la prima e vera svolta della sua carriera è arrivata dopo la proposta di Renzo Arbore. Il cantautore all'epoca propose ad Andrea di condurre due celebri trasmissioni: 'Indietro tutta!

30 e l'ode' nel 2017 e 'Guarda...Stupisci' nel 2018, la conduttrice ha rivelato di essere rimasta tuttora in contatto con Arbore e di aver espresso anche a lui la soddisfazione per la sua nuova esperienza lavorativa.

Alla fine dell'intervista, Andrea Delogu ha parlato anche di suo marito, l'attore Francesco Montanari, il quale a detta della conduttrice l'ha sempre supportata e sostenuta, anche nelle questioni di lavoro.