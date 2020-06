Laerte Pappalardo ha avuto un malore a Marina di Camerota, in provincia di Salerno. Il figlio del celebre cantante Adriano Pappalardo è stato subito trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118, per effettuare degli accertamenti. Stando alle prime indiscrezioni, le condizioni di salute dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi non sarebbero gravi.

Laerte Pappalardo si trovava in Cilento per girare uno spot pubblicitario sportivo. Il giovane da un paio di anni a questa parte ha deciso di dedicarsi al mondo della corsa. Ricordiamo che, grazie alla sua resistenza fisica, il 44enne è riuscito ad arrivare in finale all'Isola dei Famosi qualche tempo fa avendo la meglio su molti altri volti noti.

Cos'è accaduto al figlio di Adriano Pappalardo?

Laerte Pappalardo si trovava a Marina di Camerota per girare uno spot pubblicitario. Il 44enne, intorno alle 22.30 di giovedì 11 giugno, ha avvertito un malore mentre era in compagnia del suo staff e del padre Adriano. In pochi istanti Laerte è stato soccorso da un'ambulanza del 118, per poi essere trasportato all'ospedale San Luca di Vallo per effettuare gli accertamenti di rito.

Al momento sembrerebbe che le condizioni di salute del figlio di Adriano Pappalardo non destano particolari preoccupazioni, ma l'origine del malore improvviso è ancora sconosciuta.

Appena è stata diffusa la notizia del malore improvviso di Laerte, moltissime persone sui social hanno voluto inviare un augurio di pronta guarigione al 44enne.

Addirittura, il nome di Laerte Pappalardo è finito nei trend sul web.

La vita privata di Laerte

Laerte Pappalardo ha avuto una relazione con Selvaggia Lucarelli, dalla quale è nato Leon. In una vecchia intervista, la giornalista di TPI aveva confessato che il suo ex compagno da anni non la saluta neanche più.

Al contrario il rapporto con il figlio è cameratesco. Secondo la Lucarelli, Laerte Pappalardo sarebbe un eterno Peter Pan che passa la sua vita tra canoa, parapendio e corsa. In merito ai rapporti con Adriano Pappalardo, Selvaggia Lucarelli aveva dichiarato di non essere mai stata perdonata dal cantante per essersi separata dal figlio.

Oggi Laerte Pappalardo ha ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale con Laura De Gaetano. La giovane è una account manager e condivide le stesse passioni del 44enne: viaggi in giro per il mondo e sport, in particolare la corsa. Sul profilo Instragram dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ci sono numerosi scatti di Laerte in compagnia della sua compagnia e del figlio Leon.