Linda Cristal è stata trovata priva di vita dal figlio Jordan Wexler. L'attrice icona del Cinema western si è spenta all'età di 89 anni per cause naturali, nella sua abitazione di Beverly Hills. Il fatto risalirebbe allo scorso sabato, ma la notizia sarebbe stata riportata dal New York Times solamente nella giornata di lunedì 29 giugno.

Linda Cristal all'anagrafe era Marta Victoria Moya Burges, nata il 23 febbraio del 1931 a Buenos Aires. La vita dell'attrice sudamericana è stata sempre costellata di grandi successi: sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale. La Cristal ha avuto anche un'infanzia difficile, visto che quando era piccola ha perso entrambi i genitori a causa di un'incidente stradale.

Solamente lei è sopravvissuta. Tuttavia la passione per la recitazione ha aiutato la donna a superare la perdita dei genitori.

Il regista Miguelito Aleman ha permesso a Linda Cristal di muovere i primi passi verso il successo con il film Cuando levanta la niebla uscito nel 1952. Dopodiché l'attrice sudamericana ha firmato un contratto con la Universal, con la quale ha recitato in ben nove film: è stata la protagonista della pellicola La saga dei Comanches nel 1956. Nel 1958 ha ricevuto un ruolo di prestigio in Una storia del West, a seguire è stata scelta per Il portoricano.

Grazie al film Licenza a Parigi, Linda Cristal ha ottenuto il Golden Globe come migliore attrice debuttante. Tra gli anni '50 e '60 ha interpretato anche la serie western Ai confini dell'Arizona.

Una volta ottenuto il successo l'attrice argentina negli anni '80 aveva preferito ritirarsi dalle scene, per condurre una vita più tranquilla lontano dai riflettori. La donna si era ritirata a Beverly Hills, posto in cui è stata trovata priva di vita per cause naturali all’età di 89 anni.

Tutto quello che c'è da sapere sulla vita privata della Cristal

Linda Cristal ha avuto una vita privata molto intensa, non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello sentimentale. L'attrice è stata sposata per ben tre volte: la prima con Charles Collins, la seconda con un'industriale, Robert W.

Champion. Infine, con Yale Wexler dal quale ha avuto i figli Gregory e Jordan.

La scomparsa di Marta Victoria Moya Burges risulta essere una grande perdita per tutti gli amanti del cinema western e per tutta l’industria del cinema americano. La Cristal oltre a essere una ragazza molto talentuosa era bellissima: con il suo appeal aveva fatto sognare milioni di persone. Con un mix tra semplicità e bellezza aveva stregato il cuore di tutti. L'icona di ragazza del cinema western difficilmente le sarà strappata, perché dive come Linda Cristal difficilmente finiscono nel dimenticatoio.