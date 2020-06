Martedì 16 giugno 2020 è cominciata una nuova edizione di Made in sud. I telespettatori hanno notato l’assenza di Gino Fastidio. Secondo alcuni il suo ‘addio’ potrebbe essere legato alla lite dello scorso anno avvenuta dietro le quinte con Elisabetta Gregoraci. Secondo quanto riportato dalla produzione ai microfoni di Fanpage, quell’episodio non sarebbe legato all’assenza del comico campano.

Il programma sarebbe dovuto andare in onda nei mesi scorsi. A causa della pandemia da coronavirus Made in sud ha subito uno slittamento. Lo stesso Stefano De Martino in un’intervista aveva dichiarato che era difficile la ripresa, ma al contempo stesso era felice di regalare un po’ di tranquillità ai telespettatori.

I motivi dell’assenza di Gino Fastidio

Il ritorno di Made in sud è stato accolto con molto entusiasmo dai telespettatori di Rai 2. La ripresa post Covid-19 non era affatto facile: i comici hanno dovuto adattarsi, il pubblico non è presente in studio ed è sempre presente il distanziamento sociale. Nonostante tutto la prima puntata del talk ha riscosso un ottimo successo.

Tra i vari comici, il pubblico ha notato l’assenza di Gino Fastidio. Per questo Fanpage ha voluto capire il motivo della mancata presenza di uno dei comici storici del programma. Dopo aver contatto la produzione di Rai 2, è emerso che la lite dello scorso anno con Elisabetta Gregoraci non c’entra nulla.

L’assenza del comico campano è legata a motivi professionali: Fastidio non sarebbe riuscito a preparare un nuovo personaggio per la ripresa del programma.

Dunque, la produzione Rai avrebbe deciso di mettere il comico in panchina almeno per questa edizione.

Gino Fastidio, da quando Made in sud viene trasmesso su Rai 2, ha partecipato a tutte le edizioni del programma.

Il comico ed Elisabetta Gregoraci hanno già fatto pace

A causa dell’assenza di Gino Fastidio, alcuni telespettatori avevano ipotizzato che il comico fosse assente per via del litigio con Elisabetta Gregoraci.

Per chi non avesse seguito la vicenda, il comico e la showgirl calabrese avevano discusso dietro le quinte di Made in sud. La Gregoraci si era dilungata con una gag e Fastidio non lo aveva affatto apprezzato. Nonostante lo scambio di battute al vetriolo, i due avevano fatto pace. Era stato proprio Gino Fastidio a tendere la mano ad Elisabetta Gregoraci davanti alle telecamere, prima di interpretare un suo personaggio.

L’ex moglie di Flavio Briatore non ci aveva pensato più di tanto ad accettare le scuse, così da quel momento i due erano tornati in sintonia. Tutto sembrava essersi risolto per il meglio e dunque non aveva alcun senso fare riferimento a dei dissapori avvenuti in passato per l'assenza di Gino.