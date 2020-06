A poche ore dall'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier è stata protagonista di in un'intervista per il quotidiano Il Messaggero nella quale ha parlato della prossima stagione del talk domenicale di Rai 1. La conduttrice veneta non ha nascosto il desiderio di condurre qualche puntata con Stefano De Martino, questo perché il 30enne risulta essere molto amato dal pubblico.

Domenica In, Venier vorrebbe De Martino al suo fianco

Nel corso dell'intervista Mara Venire ha ammesso che vorrebbe riposare un po', ecco perché la prossima stagione di Domenica In potrebbe essere l'ultima con la conduzione della 69enne veneta.

In occasione della prossima stagione del contenitore domenicale di Rai 1, Venier ha comunque confidato che vorrebbe apportare alcune modifiche al talk senza però stravolgerlo. Ogni settimana la conduttrice vorrebbe in particolare un presentatore che ha fatto la storia di Domenica In: tanti volti noti dunque che potrebbero essere alternati da alcuni personaggi nuovi, su tutti Stefano De Martino: "Nel ruolo di compagno della domenica, per qualche settimana, non mi dispiacerebbe. Lui è davvero molto bravo". In diverse altre occasioni, la conduttrice veneta avrebbe speso delle parole d'affetto per il 30enne campano. Nell'intervista la 69enne ha parlato molto bene anche di Fatima Trotta, nonché co-conduttrice di Made in sud: "Una ragazza molto in gamba".

Prima di concludere la chiacchierata con Il Messaggero, Mara Venier ha speso delle parole di stima anche nei confronti di Andrea Delogu. Quest'ultima condurrà La vita in diretta estate insieme a Marcello Masi. Senza giri di parole Venier ha evidenziato le qualità della speaker radiofonica: "Bisogna avere personalità ed essere diverse da tutte le altre per uscire fuori oggi".

Insomma, la neo presentatrice di Rai 1 sarebbe già stata promossa a pieni voti dalla collega di Domenica In.

Da Amici a Made in sud: il 30enne non è solo il marito di Belen

Stefano De Martino ultimamente è finito al centro del Gossip per l'ennesimo allontanamento da Belen Rodriguez. Al momento non è chiaro se i due coniugi abbiano deciso di interrompere definitivamente la loro storia.

L'unica cosa cerca è che lo stesso De Martino in più occasioni ha lasciato intendere di voler tenere fuori dal lavoro la sua vita privata: "Preferisco che quella parte rimanga lontano dai riflettori".

Il 30enne campano, oltre a essere il marito di Belen, ha costruito una carriera di tutto rispetto. Dopo aver conquistato il pubblico di Amici di Maria De Filippi come ballerino ed essere entrato nel corpo di ballo dei professionisti, è stato infatti l'inviato de l'Isola dei Famosi. Poi, è passato in Rai con i programmi Stasera tutto è possibile e Made in ssd.