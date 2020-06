Giulio Berruti e Maria Elena Boschi in queste ultime settimane sono comparsi in diverse occasioni sulle riviste di Gossip per una loro presunta frequentazione. L'attore romano e l'esponente di Italia viva sono stati spesso immortalati dai paparazzi mentre erano insieme e in atteggiamenti complici. Secondo Dagospia, l'esposizione mediatica dell'ex ministra per le Riforme costituzionali non sarebbe gradita a Matteo Renzi che l'avrebbe anche detto alla collega.

Sembra che il leader di Italia viva abbia paventato a Boschi il rischio di perdere il ruolo di capogruppo alla camera del partito se dovesse continuare a far parlare di sé esclusivamente per questioni di gossip.

Boschi insieme a Berruti sul settimanale Chi: Renzi l'avrebbe redarguita

L'ultimo incontro tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbe avvenuto in un ristorante di Roma. Dopo aver lasciato il locale si sarebbero concessi una passeggiata per le strade del quartiere Parioli e qui si sarebbero abbracciati come si evince dalle fotografie pubblicate dal settimanale Chi.

I continui gossip su Boschi però avrebbero indispettito Matteo Renzi e anche Ettore Rosato. L'ex presidente del Consiglio avrebbe raggiunto telefonicamente la collega per manifestare il suo dissenso e per avvisarla che starebbe rischiando di perdere il suo incarico come capogruppo alla camera. Secondo Dagospia, Renzi avrebbe ricordato all'ex ministra che ricopre un ruolo politicamente importante e che non è una tronista che sta per partire per Temptation Island.

Dunque, per il fondatore di Italia viva, non sarebbe possibile che si parli di lei per gli sguardi languidi che si scambia con Berruti che, tra le altre cose, in passato non ha nascosto di essere un sostenitore del Movimento 5 stelle.

Boschi replica a chi l'accusa di essere assente sul lavoro per questioni private

Durante il programma L'aria che tira su La7, Maria Elena Boschi ha replicato a coloro che ultimamente l'hanno accusata di essere troppo spesso assente dal lavoro per dare maggiore importanza alla vita privata.

"Io credo che in questo momento di crisi così pesante, cosa succede nella mia vita privata non interessi a nessuno - ha chiarito - Poi questo è davvero un gossip infondato".

Quindi ha continuato: "Mi hanno accusato di tutto, ma l'unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, neanche da Salvini e Meloni, è di non lavorare. Che io lavori h24, lo sanno tutti".