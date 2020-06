Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono da qualche settimana al centro del Gossip per via della loro frequentazione iniziata nel programma Mediaset di Uomini e Donne. Gli anni di età che li separano non sembrano essere mai stati un problema per la dama torinese e per il giovane toscano: la coppia si è mostrata decisa a proseguire la conoscenza anche lontano dalle telecamere. In un'intervista rilasciata al magazine del programma, Nicola ha raccontato le sue emozioni e alcuni dettagli riguardo al tempo trascorso a Roma con Gemma.

Nicola Vivarelli ha raccontato del tempo trascorso con Gemma a Roma

Nicola Vivarelli ha svelato nel corso dell'intervista a Uomini e Donne Magazine qualche dettaglio in più in merito al tempo passato con Gemma a Roma, lontani dalle telecamere: ''Abbiamo avuto modo di conoscerci sempre di più, di scoprire alcuni lati ancora non percepiti di noi due''.

Nicola ha definito belle e piacevoli le giornate con Gemma. Dalle foto sul settimanale e dall'intervista alla coppia, Gemma e Vivarelli hanno trascorso dei momenti, passeggiando per le vie di Roma a Piazza del Popolo e fermandosi poi in un ristorante. Il cavaliere ha affermato: ''Appena sceso a Roma ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera. Riuscivo a sentirla ancora più vicina di quanto lo fosse sempre stata''.

Le parole di Gemma Galgani sulla conoscenza con Nicola Vivarelli

Gemma Galgani ha espresso le sue emozioni riguardo questi mesi di conoscenza con Sirius - soprannome di Nicola - dicendosi felice di come stia proseguendo la frequentazione: ''Nicola, quando c'è, è coinvolgente''.

Riguardo i due giorni passati con lui, Galgani ha raccontato che è simpatico, coinvolgente, divertente e ha affermato che è bello avere al proprio fianco una persona che la faccia ridere così tanto. In merito ai progetti futuri, la protagonista del dating show ha rivelato che, dopo i giorni passati nella capitale, il suo desiderio sarebbe quello di far vivere a Nicola la sua quotidianità a Torino.

La frequentazione fra Gemma e Nicola procede anche a distanza

Nonostante Nicola e Gemma vivano in due regioni diverse, i due cercano di accorciare le distanze con il telefono. Vivarelli le fa delle videochiamate ed è presente come può nella sua vita. Nell'intervista al magazine Uomini e Donne, Sirius ha dichiarato: "La distanza non è il miglior modo di conoscere una persona, però devo dire che abbiamo sempre la voglia di chiamarci".