Nina Moric è nata a Zagabria, Croazia, il 22 luglio del 1976. Figlia di Vranka e Mirko Moric, con i genitori ha sempre avuto un rapporto abbastanza burrascoso. Nina è la mamma di Carlos, figlio nato nel 2002 dalla sua relazione con Fabrizio Corona.

Le origini e gli inizi della carriera

Per quanto riguarda la sua carriera artistica, ha iniziato come modella all’età di vent’anni, lanciata nel 1996 dal concorso di bellezza Elite Model Look. Successivamente la sua attività di modella l’ha portata a trasferirsi a Milano, dove ha sfilato per delle importanti case di moda tra cui Versace.

Negli anni la sua carriera nella moda va di pari passo con quella nel mondo dello spettacolo.

Nel 1999 diventa protagonista del video Livin’ la vida loca di Ricky Martin. L’anno successivo, anche grazie al successo ottenuto con il video musicale, debutta in televisione al fianco di Giorgio Panariello nello show Torno sabato. La prima conduzione le viene affidata nel 2004 con Shake, rotocalco di Rai 2. Nel 2009 entra a far parte del Bagaglino e insieme ad altre attrici prende parte allo spettacolo Bellissima - Cabaret anticrisi.

Il debutto nei reality show

Nel 2011 inizia il suo percorso all’interno dei reality. Partecipa prima a I raccomandati, programma della Rai condotto da Carlo Conti. Nello stesso anno prende parte all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi. Fa il suo ingresso durante la seconda settimana e viene eliminata durante la settima settimana.

Torna nel reality anche l’anno successivo, l’ultimo in cui li programma va in onda su Rai 2, ma nel ruolo di opinionista. Per le prime tre puntate Nina è ospite in studio, ma successivamente approda nell’isola nel ruolo di concorrente, durante la quarta settimana. Viene eliminata alla nona settimana di programmazione.

Di seguito prende parte a qualche ospitata, ma decide di prendersi un periodo di pausa dalla tv.

Le storie d’amore di Nina Moric

Il primo amore che ha portato Nina Moric al centro dell’attenzione mediatica e dei paparazzi è stato quello con Fabrizio Corona. I due sono convolati a nozze nel 2001 e un anno dopo è nato il loro primo e unico figlio Carlos.

La coppia si è separata sei anni dopo il matrimonio e il rapporto ha vissuto dei ripetuti alti e bassi.

Successivamente sale alla ribalta del Gossip per la storia d’amore con il modello Martin Evans. Per i due si parla anche di matrimonio, ma la coppia si lascia dopo circa un anno. L’annuncio viene fatto proprio da Nina sulle pagine di Chi: “Martin Evans non c’è più. Aveva smesso di dedicarsi a me”.

Invece nel 2013 in Cambogia, con un rito buddhista, sposa l’imprenditore Massimiliano Dossi. La relazione dura appena tre mesi e Nina annuncia la fine della loro storia con un post su Twitter: “Nulla è per sempre. Addio amore mio, prenditi cura di te”.

L’anno dopo, sulle passerelle delle sfilate di moda, conosce Luigi Favoloso.

La loro storia va avanti fino al 2018, quando Nina decide di lasciarlo mentre lui sta partecipando come concorrente alla quindicesima edizione del Grande Fratello. Secondo la donna, Favoloso le avrebbe mancato di rispetto all’interno della casa. I due cercano di trovare un chiarimento in diretta televisiva, ma senza grandi risultati.

Dopo la fine del reality la coppia si riavvicina, per poi lasciarsi dopo poco tempo. Favoloso ha sempre dichiarato che la separazione sarebbe avvenuta a causa di alcuni ricatti di Fabrizio Corona nei confronti della sua ex. Ritornano insieme nel 2019, ma la coppia si lascia nuovamente e Nina arriva addirittura a denunciare Favoloso per maltrattamento e percosse contro di lei e il figlio Carlos.

Nina ha detto la sua anche in merito alla nuova relazione di Luigi Favoloso con Elena Morali. Durante una puntata di Live - Non è la d’Urso ha dichiarato che Elena l’ha contattata in privato, raccontandole che sta insieme a Luigi Favoloso solamente perché quest’ultimo la ricatta.