Dopo giorni di Gossip e indizi raccolti sui social network, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono usciti allo scoperto: la coppia nata a U&D qualche anno fa, ha confermato il ricongiungimento su Instagram rispondendo a tono a chi li sta criticando. Il napoletano, in particolare, si è scagliato contro chi sta storcendo il naso nell'apprendere che ha dato un'altra possibilità alla ex, che a suo volta l'ha elogiato definendolo un vero uomo.

Oscar ed Eleonora di U&D sono tornati insieme

Non è passato neppure un anno da quando Eleonora Rocchini ha battibeccato sui social network con Dalila Branzani, la cognata che l'ha accusata pubblicamente di averle rubato l'uomo che amava.

Per settimane i siti di gossip si sono occupati della relazione che l'influencer aveva intrapreso con Nunzio, storico ex della sorella del ragazzo col quale è stata per tanti anni.

Oggi, a distanza di tempo e dopo vari chiarimenti, la giovane sembra essere tornata nelle grazie della famiglia Branzani anche grazie alla chance che Oscar ha voluto dare al loro rapporto.

Dopo la fine della quarantena, infatti, i due ex di U&D hanno lasciato intendere di essersi riavvicinati pubblicando su Instagram foto degli stessi posti, selfie nel medesimo ascensore e scambiandosi il "segui" dopo mesi di gelo.

La conferma del ritorno di fiamma, però, è arrivata alcune ore fa dal profilo dell'ex tronista, che ha anche risposto per le rime a quei follower che hanno storto il naso apprendendo la notizia di questa "reunion".

Ex tronista di U&D replica alle critiche su IG

Il post che Oscar ha pubblicato nelle scorse ore che sta facendo il giro della rete, recita: "La vita è una, per questo ho deciso di viverla nello stesso modo in cui uso il dito medio".

Eleonora ha commentato con la parola "Uomo" in maiuscolo, come a voler sottolineare che ha dimostrato più carattere Branzani dandole un'altra chance che chiunque altro stia continuando a giudicarla per gli errori che ha commesso in passato.

L'ex tronista di U&D, poi, ha scelto di rispondere senza filtri ad alcune critiche che gli sono arrivate su Instagram. A chi gli ha dato del cornuto, per esempio, il napoletano ha fatto sapere: "Immagino quanto ti piacerebbe avermi nel letto la sera. Mi spiace, non lo faccio con chi ha il QI sotto i 100".

"E tu chi sei per dire cosa è meglio per me?", ha ribattuto il ragazzo all'indirizzo di una follower che si è detta convinta del fatto che la Rocchini non meriti una persona bella come lui.

Il paragone con i 'Damellis' dopo le scelte a U&D

A chi gli ha ricordato il dolore che Eleonora ha provocato a sua sorella Dalila meno di un anno fa, Oscar ha risposto: "Io e lei siamo in pace. È più forte di quello che credi, e la forza si misura anche nel perdono".

Tra le tante critiche che sta ricevendo dopo aver confermato il ritorno di fiamma con la Rocchini, l'ex tronista di U&D ha mal digerito quelle nelle quali è stato paragonato ad un'altra coppia nata nel dating-show che proprio di recente si è ricongiunta.

A quei follower che l'hanno accusato di copiare Giulia De Lellis e Andrea Damante, Branzani ha fatto sapere: "Io non ho copiato nessuno, mi sono fatto da solo. In passato altri hanno copiato da me, non viceversa".

"Ma a me cosa c.. può fregarmi? Secondo te mi metto a copiare qualcuno?", ha aggiunto Oscar con un tono decisamente stizzito dopo l'ennesimo accostamento ai "Damellis", che lui ed Eleonora hanno conosciuto bene perché hanno partecipato alla stessa stagione di Uomini e donne.

Le scelta del "Dama" e del napoletano, infatti, sono state fatte lo stesso giorno e sono ricadute proprio sulle due ragazze che ancora oggi sono al loro fianco dopo vari alti e bassi.