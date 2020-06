Sul web si continua a parlare della fine della storia d’amore di Pago Settembre e Serena Enardu, ex protagonisti della quarta edizione del GF Vip. Il cantante reduce dalla rottura con l’infuencer sarda, sabato 6 giugno 2020 si è raccontato ai microfoni del programma radiofonico Non succederà più. Durante la lunga chiacchierata con la conduttrice Giada Di Miceli, l’ex gieffino ha evitato di nominare l’ex fidanzata ma non sono mancati di certo dei riferimenti.

Pago ha dichiarato che se tornasse indietro rifarebbe tutto ciò che ha fatto, e ha puntualizzato che piano piano si sta riprendendo. Nonostante ciò, il cantautore ha affermato: “Non si può voltare pagina pensando di spegnere un interruttore, è normale che ti rimangono delle cose che poi verranno rimarginate”.

Pago parla del suo libro ‘Vagabondo per amore’ su Radio Radio

Il 6 giugno 2020, Pago Settembre, ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato ospitato nella trasmissione Non succederà più su Radio Radio. Il cantautore ha parlato del suo libro ‘Vagabondo per amore’, precisando di aver raccontato tutto ciò che gli è successo nella vita. Ormai single da qualche settimana, l’ex gieffino ha fatto sapere di stare bene e di essere parecchio concentrato sul lavoro. Nel corso dell’intervista, Pacifico non ha mai citato il nome dell'ex fidanzata Serena Enardu. Come prima cosa, Pago ha dichiarato che gli piacerebbe trovare un po’ di tranquillità e ha aggiunto di essersi emozionato quando ha ricevuto la prima copia del suo libro in uscita questo mese.

Giada Di Miceli ha fatto sapere a Pago di considerarlo una bella persona che merita di essere felice. Successivamente, il cantante sardo ha replicato a coloro che durante la sua partecipazione nel reality show condotto da Alfonso Signorini l’hanno definito uno ''zerbino'' affermando: “Per me non lo sono.

Bisogna anche sapere essere in quel modo lì, una persona che fa scelte per dei motivi importanti”.

Pacifico dopo la rottura con Serena: 'Non ho smesso di credere nell’amore'

Pago ha continuato a difendersi dalle accuse ricevute quando ha perdonato Serena Enardu nella casa di Cinecittà, dichiarando che le sue ferite si stanno rimarginando; l’ex gieffino, dopo aver affermato che spesso impara dagli errori e che non si possono esprimere dei giudizi soltanto per ciò che si vede in televisione, ha concluso dicendo: “Non provo odio, non provo niente.

Non ho smesso di credere nell’amore, non si può ignorare”.

Sempre in questi giorni, Pacifico sulle pagine del settimanale Chi ha fatto sapere che la sua relazione con Serena Enardu non è finita affatto bene. Tramite una lettera, ha sostenuto che lui e l’influencer sarda si sarebbero lasciati a causa di Alessandro Graziani, il single che a Temptation Island Vip li aveva fatti entrare in crisi. A detta del cantante, tra l’ex tentatore e Serena non ci sarebbe stato solo un breve flirt. Le dichiarazioni dell’ex gieffino sono state poi seguite dalla replica dell’ex tronista e di Gabriele Parpiglia, che ha chiesto delle delucidazioni al Graziani nello studio di Uomini e Donne circa la sua frequentazione con Serena Enardu.

Non appena quest'ultima si è sfogata sui social ribadendo che il suo ex fidanzato abbia detto delle menzogne, non si è fatta attendere la risposta di Pago, che su Instagram ha annunciato che presto avrebbe raccontato la sua verità.