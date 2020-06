Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne di oggi 4 giugno 2020, sia Serena che Pago sono intervenuti sui rispettivi social per ribadire le proprie convinzioni. Sta facendo discutere il confronto tra il giornalista Gabriele Parpiglia e Alessandro Graziani, chiamato in causa per una presunta relazione con la Enardu durata quattro mesi. Accuse rispedite al mittente, ma che hanno scatenato la reazioni social dei diretti interessati. Mentre l'ex tronista si è scusata con Alessandro per averlo messo in mezzo al polverone mediatico, Pago invece ha annunciato che presto parlerà, invitando ai followers di fidarsi di lui.

Rottura Pago e Serena, Alessandro chiamato in causa a U&D

La rottura tra Pago e Serena Enardu ha scatenato varie reazioni, in primis quelle dei diretti interessati che, in questi ultimi giorni, si sono accusati reciprocamente soprattutto attraverso i social. Pago ha dichiarato sul settimanale 'Chi' di aver rotto con Serena a causa dell'ex tentatore e corteggiatore di U&D, Alessandro Graziani. Stando alla tesi di Pacifico Settembre infatti, tra Graziani e Serena vi sarebbe stato molto di più di quanto sempre raccontato da loro. Attraverso delle chat scoperte sul telefono della donna, Pago ha intuito che tra i due ci sia stato di più di un semplice flirt.

Pago dopo la puntata di U&D: 'Tra poco parlerò io, fidatevi'

Gabriele Parpiglia è intervenuto nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio per far luce sulla complicata vicenda. Graziani ha smentito quanto detto Pago mentre quest'ultimo, dopo la puntata, sul suo profilo Instagram ha dichiarato: 'Tra poco parlerò io...

fidatevi', facendo supporre che le cose non siano andate come raccontato da Alessandro Graziani e Serena.

Serena ad Alessandro Graziani: 'Scusa'

Nel frattempo, anche la Enardu ha voluto dire la sua dopo la puntata di U&D scagliandosi contro i 'media' che, a suo dire, avrebbero ''inventato'' una storia di quattro mesi.

La donna inoltre, si è scusata con Alessandro, che si è ritrovato suo malgrado nel bel mezzo di questo polverone. Intanto Pago, dopo le poche parole affidate al suo Instagram, sembra pronto a fare ulteriori rivelazioni sulla querelle che lo vede al centro di un'intricata vicenda insieme alla ex Serena e Alessandro Graziani. In attesa di ulteriori novità, si ricorda che il prossimo 9 giugno andrà in onda l'ultima puntata dell'attuale stagione di Uomini e donne.