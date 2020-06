Pacifico Settembre in arte Pago è tornato a parlare della fine della storia con Serena Enardu. Il cantautore sardo in un’intervista radiofonica per Radio 2 nel programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Ciancio, ha aperto ad un ipotetico ritorno di fiamma con la 43enne originaria di Cagliari. Pago ha spiegato che non si può mettere un'ipoteca sul futuro perché nessuno può sapere cosa accadrà.

Pacifico Settembre nelle scorse ore è stato vittima di un’incidente stradale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è finito addosso ad un cartello stradale con la sua auto. Nonostante lo spavento, il diretto interessato su Instagram ha rassicurato i fan di essere in perfette condizioni di salute.

Pago potrebbe perdonare Serena

Ai microfoni di Radio 2 Pacifico Settembre non ha escluso che in futuro possa tornare con Serena Enardu. I due si erano lasciati perché Pago avrebbe letto dei messaggi compromettenti scambiati tra la 43enne ed il tentatore conosciuto a Temptation Island. D'altro canto la Enardu ha sempre smentito la versione dei fatti raccontata dal suo ex compagno.

Nella trasmissione radiofonica I Lunatici, il cantautore sardo ha affermato: “La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare”.

Pago sembra avere le idee chiare in amore: “Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà domani”. Il cantautore sardo ha spiegato che anche con la sua ex moglie in passato c'era stato un ritorno di fiamma.

Pago e Miriana Trevisan si erano sposati, ma il matrimonio naufragò dopo poco. Tre anni dopo però, la coppia tornò insieme e addirittura concepì il primo figlio Nicola che oggi ha 11 anni. Nell'intervista radiofonica Pacifico Settembre ha ammesso che oggi i rapporti con l'ex moglie sono ottimi, grazie anche all'amore per il loro primogenito.

All’inizio però tra i due non sarebbe stato per niente facile: “Abbiamo avuto problemi per qualche incomprensione di troppo”.

Dunque, Pago ha lasciato intendere che tra lui e Serena Enardu nulla è escluso in futuro. Tuttavia se Pacifico ha lasciato la porta del suo cuore aperta, la 43enne in una recente intervista ha dichiarato chiuso il capitolo con Settembre.

Il 16 giugno è uscita la prima biografia di Pago

Il 16 giugno, Pacifico Settembre ha esordito in tutte le librerie con la sua prima biografia Vagabondo d’amore.

Il cantante nel libro ha toccato numerosi argomenti: dalla gioia del primo figlio, alle numerose delusioni d’amore. Per poi passare alle soddisfazioni ricevute in ambito professionale. Per inseguire il suo sogno, Pago ha dovuto lasciare la sua terra d'origine. Inoltre, si è trovato a lavorare come artista di strada e operaio.

Oggi invece, è un artista piuttosto apprezzato nel panorama della musica nazionale e vanta numerose collaborazioni.