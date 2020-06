Nel corso dell'ultima puntata di Live non è la D'Urso, Sandra Milo ha parlato del suo incontro con il premier Giuseppe Conte. L'87enne ha dichiarato di ammirare il presidente del Consiglio e di essere contenta che sia proprio Conte a ricoprire questo incarico. Durante il collegamento con Barbara D'Urso, Sandra ha raccontato alcuni retroscena della conversazione avvenuta a palazzo Chigi. La musa di Federico Fellini ha dichiarato che Conte sia stato molto gentile con lei. Sandra Milo ha proseguito dicendo che lo stesso Conte le avrebbe promesso di telefonarle il giorno dopo, ma non l'ha fatto. Tuttavia, l'attrice ha compreso che la mancanza del premier sia dovuta al fatto che è molto occupato.

Il giorno dell'incontro con il premier Conte, Sandra Milo è stata fatta attendere in una sala. L'attrice e conduttrice televisiva ha ipotizzato che il presidente del Consiglio si sia preoccupato per la sua salute, in quanto si trovava sotto il sole. Giuseppe Conte non ha incontrato subito Sandra Milo, in quanto era impegnato in una seduta di governo per trattare di questioni importanti. Sandra Milo ha messo in risalto più di una volta la gentilezza del premier nei suoi confronti. Quando è arrivato, Conte ha accolto Sandra a braccia aperte. Lei, in segno di riverenza e gratitudine, ha giunto le mani, ringraziandolo. I due si sono seduti e hanno iniziato a parlare. L'87enne ha detto di aver iniziato la sua protesta, in nome dei lavoratori autonomi, una categoria molto in difficoltà in questo periodo di pandemia.

Sandra Milo: l'incontro con Giuseppe Conte

Sandra Milo ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi giorni. L'attrice e conduttrice tv si è incatenata per far valere i diritti, a suo dire, dei lavoratori autonomi, categoria di professionisti che sta vivendo un periodo di grande difficoltà. Sandra Milo, alla fine, è riuscita a incontrare Giuseppe Conte, verso il quale l'87enne ha speso parole di stima e rispetto.

Sandra è riuscita a parlare con Conte, spiegandogli il perché si trovasse lì. Dopo l'incontro con il premier, Sandra Milo ha terminato lo sciopero della fame, rifocillandosi con un piatto di spaghetti al pomodoro.

Sandra Milo, in collegamento durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, ha confermato: "Giuseppe Conte mi ha promesso la massima attenzione".

L'87enne ha dichiarato che lui riesce sempre a sorprenderla e che non si sarebbe mai immaginata di essere accolta a palazzo Chigi. Ha proseguito: "Lo ammiro e sono contenta che sia alla presidenza del Consiglio". Giuseppe Conte avrebbe promesso a Sandra Milo di fare tutto il possibile per la sua causa. Milo ha riferito, inoltre, come Conte lavori molto per il bene del popolo italiano e che nel corso della conversazione, gli avrebbe chiesto di togliere l'Iva entro la fine del 2020.