Il frontman dei The Kolors, Stash Fiordispino, ha annunciato, nel corso della diretta di Amici Speciali, che presto diventerà papà. La sua fidanzata è in attesa di un bambino: a divulgare la lieta notizia è stata la stessa conduttrice Maria De Filippi attraverso un video mostrato ad inizio puntata, e un prezioso regalo consegnato al cantante per il piccolo in arrivo.

Un bambino in arrivo per Stash e la sua fidanzata

"È assurdo in senso positivo - ha detto Stash - la vita, in un momento così strano, mi ha fatto il regalo più bello. Tutto ora ha un senso diverso". Con queste parole Stash ha confermato che sarà presto papà.

Prima dell'inizio della gara vera e propria, Maria De Filippi ha mostrato un video emozionante che il cantante le aveva mandato alcune settimane fa. Nel breve ma essenziale video si sente il battito del cuoricino del bimbo. La donna ha aggiunto che in un periodo così buio e difficile per via dell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, lui ha fatto una cosa bellissima, un inno alla vita decidendo di metterne al mondo una nuova. Le sue parole sono state: "Guarda Stash, quest’anno hai fatto una cosa molto bella, un inno alla vita". Poi, la conduttrice gli ha consegnato un pacchettino contenente un pensiero prezioso per la creatura. Si tratta di una catenina con un ciondolo a forma di orsetto.

Già la scorsa settimana, La De Filippi aveva fatto intendere che c'era qualcosa di nuovo nell'aria per Antonio Fiordispino. Maria, però, non aveva aggiunto altro suscitando la curiosità dei tanti fan. Oggi, il bellissimo e inatteso annuncio.

Il successo della band The Kolors

Da quando, alcuni anni fa, hanno vinto Amici, il successo dei The Kolors è stato inarrestabile.

Dischi in vetta alle classifiche, tour nei palazzetti e nelle piazze, singoli diventati vere hit e anche duetti. Tra questi "Pensare male di me" con la cantante Elodie. Dopo la partecipazione al festival della canzone Italiana, il ritorno ad Amici di Stash in veste di professore. Quest'anno la partecipazione ad Amici Speciali e la decisione di rinunciare al posto conquistato in finale.

Il cantante ha infatti voluto lasciare questa possibilità ad un ragazzo altrettanto meritevole viste le tante occasioni che lui e la sua band hanno avuto in questi anni. Questo è solo l'ultimo dei tanti gesti di cuore fatti da Antonio Fiordispino: lo scorso Natale infatti aveva deciso di portare regali e cibo ai senzatetto. D'estate invece si era addirittura preso un pugno in pieno volto nel tentativo di difende un ragazza dal fidanzato violento. Il cantante poi aveva raccontato tutto postando un video sul suo profilo Instagram in cui appariva con il viso nero e tumefatto.