Nuove interessanti indiscrezioni sul cast dell'edizione di Temptation Island che dovrebbe debuttare il prossimo 7 luglio in televisione. Se le riviste di Gossip riportano le dichiarazioni di Lory Del Santo sul "no" che avrebbe detto alla redazione del reality, sul web impazza il nome di Alessandro Basciano per il ruolo di "tentatore" delle fidanzate nel villaggio. Gemma Galgani e Sirius, invece, al momento non avrebbero ricevuto nessuna proposta dagli addetti ai lavori per far parte del cast.

Le parole di Lory Del Santo su Temptation Island

Dopo la frecciatina che la produzione di Temptation Island ha lanciato a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sul loro presunto rifiuto alla nuova edizione, un'altra Vip si è esposta per far sapere di aver detto "no" al format estivo di Canale 5.

Lory Del Santo, intervistata di recente dal settimanale Nuovo, ha fatto sapere che non parteciperà al programma sulle tentazioni d'amore perché il compagno Marco Cucolo non intende mettersi in gioco con lei.

La showgirl, infatti, ha dichiarato di apprezzare tanto la trasmissione prodotta da Maria De Filippi, ma il suo fidanzato preferirebbe prendere parte ad un programma Tv senza avere lei al suo fianco tutto il tempo.

"Mi piace, lo trovo interessante perché fa discutere e mettere alla prova. Io amo incontrare gente nuova, ma Marco vuole partecipare ad uno show non insieme a me. Se ci sono io, non si sente libero di esprimersi totalmente o dare il massimo di sé".

Primo nome di un possibile single di Temptation Island

Un'altra indiscrezione che è trapelata di recente sul cast di Temptation Island, è quella riguardante un ragazzo che sarebbe pronto a "tentare" le fidanzate del villaggio nei 21 giorni a disposizione.

Direttamente da Uomini e Donne, tra i single figurerebbe Alessandro Basciano, ex corteggiatore e non scelta di Giulia Quattrociocche l'autunno scorso.

Il giovane è stato rifiutato dalla tronista romana dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere e, visto l'apprezzamento che il pubblico aveva dimostrato nei suoi confronti, in tanti l'avevano inserito tra i candidati principali al trono dopo le vacanze di Natale.

Stando a quello che si vocifera sul web da qualche giorno, il ragazzo starebbe per avere un'altra possibilità sul piccolo schermo: a partire dal prossimo 7 luglio, Alessandro potrebbe entrare a far parte del gruppo dei single che avranno il compito di mettere alla prova le coppie del cast.

Gemma e Nicola si allontanano da Temptation Island

Una coppia che forse non parteciperà a Temptation Island, è quella formata da Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Dopo che per giorni sono stati al centro del gossip per un loro arrivo nel cast del reality Mediaset, nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato.

In seguito alle dichiarazioni che ha rilasciato l'agente di Sirius a Fanpage, pare che la produzione del programma sulle tentazioni d'amore non abbia mai chiesto a lui e alla dama del Trono Over di mettersi alla prova nelle nuove puntate.

"Non c'è stata ancora nessuna proposta. Credo che lui accetterebbe perché sarebbe una bella esperienza", ha fatto sapere il manager del 26enne.

La protagonista di Uomini e Donne, invece, di recente ha informato i curiosi degli sviluppi che sta avendo la sua discussa conoscenza con il giovane ufficiale di Marina: "Ci siamo dati un bacio a stampo con la mascherina in taxi.

Diciamo che è stato un bacio last minute, ma comunque importante e da ricordare".

Mancano ancora tre settimane alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island; c'è tempo, dunque, per avere conferme o smentite ai rumors che impazzano ultimamente sulla nuova edizione.