La stagione di Uomini e donne sta giungendo alla conclusione anche per quest'anno. Le complicazioni relativamente all'emergenza coronavirus hanno fermato il programma, che tuttavia è riuscito a ripartire seppur con limitazioni e restrizioni. Uno dei momenti più attesi per questo finale è sicuramente la scelta di Giovanna Abate, che sarebbe pronta a scegliere il suo futuro fidanzato: gli ultimi spoiler rivelano una novità interessante, ovvero la puntata potrebbe essere trasmessa in diretta e non registrata giorni prima.

La scelta in diretta per evitare anticipazioni

Ormai sembra essere una prassi consolidata quella di Uomini e Donne di fare le scelte dei tronisti non più nella classica modalità della registrazione, ma in diretta su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Anche la scelta di Giovanna Abate, sembrerebbe andare esattamente in questa direzione: l'ex corteggiatrice di Giulio Raselli potrebbe avere l'onore di partecipare alla puntata dedicata interamente alla conclusione del suo trono, in diretta nel pomeriggio sul canale Mediaset. Queste infatti sono le ultime anticipazioni relativamente alla sua scelta, che andrà a concentrarsi su uno dei due pretendenti: Sammy Hassan e Davide Basolo, ovvero l'Alchimista. La decisione presa dalla redazione, se fosse confermata, andrebbe incontro all'esigenza di evitare spoiler sul web, nel rispetto di tutti coloro che vogliono godersi la scelta senza sapere già come andrà a finire.

La puntata della scelta: forse in onda lunedì o martedì della prossima settimana

Sulla data della messa in onda della scelta di Giovanna Abate, non ci sono ancora notizie confermate ed ufficiali. Tuttavia, secondo le anticipazioni la tronista potrebbe scegliere il suo compagno la prossima settimana, o nella giornata di lunedì o in quella di martedì, in occasione delle ultimissime due puntate del programma per questa stagione.

Dagli spoiler, sembra che la redazione di Uomini e Donne stia ancora decidendo il da farsi relativamente alla scelta del giorno della diretta.

Lunedì 3 giugno l'ultima registrazione

Inoltre, è arrivata anche la conferma ufficiale che quella che verrà registrata nella giornata di oggi, lunedì 3 giugno, sarà l'ultima registrazione [VIDEO] di tutta la stagione di Uomini e Donne.

Il programma continuerà con la messa in onda delle puntate precedentemente registrate fino alla prossima settimana, ma oggi tutti i protagonisti saranno invitati a salutarsi. Probabilmente, al termine della registrazione, arriveranno ulteriori anticipazioni sulle coppie: in particolar modo sulla coppia più discussa di questa edizione, ovvero quella formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.