Dopo Giorgio Manetti anche Juan Luis Ciano punta l’indice contro Gemma Galgani per la decisione di approfondire la conoscenza con il ventiseienne Nicola Vivarelli. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne non ha risparmiato stoccate al vetriolo nei confronti della torinese. In particolare l’odontotecnico napoletano ha definito ignobile il comportamento della dama in un’intervista a Fanpage. Inoltre Ciano ha affermato che la Galgani si trasforma davanti alle telecamere mentre nel privato è un’altra persona.

“Lei fa uno show, ma fuori è completamente diversa e lo sostengo anche per come si è comportata nei miei confronti” - ha affermato l’italo venezuelano facendo riferimento al modo con il quale è stato congedato da Gemma durante la loro conoscenza.

“In studio ha raccontato cose non vere su di me. Alla fine non sono stata al suo gioco e mi ha mandato via dalla trasmissione”.

Ciano: 'Lontano dalle telecamere Gemma è un'altra persona'

La conoscenza tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani è naufragata tra discussioni roventi ed aneddoti legati a particolari intimi con la dama che l'ha accusato di voler strumentalizzare il loro rapporto. Da qui la decisione di chiudere la relazione con il 58enne costretto a lasciare Uomini e Donne dopo aver ricevuto il benservito anche da un’altra corteggiatrice del parterre del people show di Canale 5. A distanza di mesi l’italo venezuelano è tornato a parlare della sua esperienza criticando la Galgani per la sua recente conoscenza con Nicola Vivarelli.

“Se mi corteggiasse una ragazza di 30 anni mi sentirei fuori luogo” - ha riferito il napoletano a Fanpage evidenziando la differenza di età tra la Galgani e l’ufficiale della Marina Mercantile: “Potrebbe essere suo nipote” - ha aggiunto rimarcando che Gemma “va per i 71 anni” e che tra di loro, invece, la differenza di età (13 anni) era accettabile.

“Ho deciso di corteggiarla perché pensavo che una donna più grande potesse trasmettermi qualcosa di nuovo”.

L'ex cavaliere di U&D contro la Galgani: 'Recita un copione, su di me ha detto falsità'

Senza fare giri di parole Juan Luis Ciano è convinto che Gemma reciti un copione finalizzato a realizzare uno show.

“Con me non ha proseguito perché non ho assecondato il suo gioco” - ha affermato l’odontotecnico che ha accusato la dama di aver raccontato cose non vere sul suo conto. “Ha detto falsità e ha sporcato la mia immagine. Quando siamo stati insieme in hotel abbiamo trascorso tutta la notte abbracciati” - ha dichiarato l’italo venezuelano smentendo di aver avuto un comportamento distaccato nei confronti della Galgani.

Per il 58enne la torinese era interessata soltanto ad avere un rapporto fisico. Chiosa finale sulla possibile evoluzione del rapporto tra Gemma e Nicola Vivarelli. “Lei deve portare avanti il suo spettacolo. Gli interesserà pure perché è giovane ma se dovesse andare male gli passerà appena arriverà il prossimo corteggiatore” - ha chiuso Ciano sottolineando che è convinto che il 26enne sia a Uomini e Donne solo per motivi di visibilità.