Da quando Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati, tra i due non sono mancati gli scontri. La loro relazione sembrava stesse proseguendo a gonfie vele tra vacanze ai Caraibi e addirittura il desiderio di avere un figlio da parte dell'uomo. Poi l'inaspettata rottura che ha lasciato non pochi strascichi. Ora, entrambi hanno voltato pagina e pare che Enzo abbia già intrapreso una nuova conoscenza. Nei giorni scorsi Enzo Capo ha postato una serie di stories che hanno alimentato sospetti e rumors.

Enzo Capo a cena con una giovane modella

L'ex fidanzato di Pamela Baretta pare l'abbia già dimenticata.

Sono passate poche settima da quando hanno messo definitivamente fine alla loro tormentata storia d'amore e l'uomo pare abbia già deciso di andare avanti intraprendendo una nuova frequentazione. Nelle scorse ore, infatti, ha postato delle stories sul suo profilo Instagram in cui appare in compagnia di due modelle. Le ragazze in costume da bagno hanno preso parte ad uno shooting fotografico organizzato a Napoli, la città di Enzo. Dopo gli impegni lavorativi la giornata non si è conclusa così, ma sarebbe continuata tra chiacchiere, sorrisi e sguardi complici che non sono di certo sfuggiti agli attenti frequentatori dei social.

Pamela Barretta distrutta dopo la fine della storia con Enzo Capo

Dopo lo shooting fotografico, Enzo Capo pare abbia deciso di continuare la serata e chiuderla in bellezza portando a cena una delle due modelle con cui ha lavorato.

La ragazza in questione si chiamerebbe Sabrina Scavone. L'uomo ha voluto mostrarle le bellezze della sua Napoli.

In seguito i due sono andati a cena trascorrendo una serata molto piacevole insieme in un ristorante tra brindisi, sguardi d'intesa e una certa complicità. Immediatamente sono scoppiati i rumors e c'è già chi parla di una nuova relazione tra i due.

Il profilo Instagram dell'uomo è stato inondato da un mare di commenti. Alcuni hanno preso le sue difese, altri invece hanno insinuato che i due stessero pubblicamente flirtando. Altri ancora ritengono si sia trattato solo di una provocazione, di un dispetto che Enzo Capo avrebbe voluto fare alla sua ex Pamela Barretta che era nelle scorse ore, inoltre, ha dichiarato di essere uscita distrutta dalla fine della relazione.

Nelle stories postate su Instagram da Enzo in realtà non c'è stato alcun bacio o avvicinamento sospetto tra i due, ma pare che Capo avesse occhi solo per la modella Sabrina Scavone. Come reagirà Pamela Barretta di fronte a queste inequivocabili immagini? Non resta che aspettare per scoprire cosa accadrà in questa tormentata vicenda sentimentale, che sembra non avere mai fine.