Gemma Galgani ha debuttato nel mondo della tv circa 10 anni fa e da allora molte cose sono cambiate per la dama torinese del trono over di Uomini e donne. La donna ha saputo mettersi in gioco non solo dal punto di vista sentimentale, senza nascondere mai suoi sentimenti, ma anche da quello personale fronteggiando gli attacchi ripetuti di Tina Cipollari. Gemma ha saputo conquistare il cuore degli italiani e, nonostante non manchino le critiche, ha raggiunto un traguardo molto importante ai tempi in cui viviamo, dove i social la fanno da padrone. La dama ha ben 500.000 follower su Instagram e ha voluto ringraziarli per l'affetto, seppur virtuale, che sanno donarle.

I ringraziamenti social di Gemma

'500.000 grazie a tutti coloro che mi hanno seguita fino adesso! Grata, riconoscente, felice e commossa! Vostra Gemma', ha scritto la torinese a corredo di un video pubblicato su Instagram e che mette in evidenza i notevoli cambiamenti fatti da quando è sbarcata al trono over di Uomini e Donne. La dama, che ha preso parte anche a Selfie, il programma che permetteva di migliorare l'aspetto fisico, appare in grande forma probabilmente anche per merito della sua frequentazione con Nicola Vivarelli.

Il cavaliere ventiseienne, sfidando tutti i pregiudizi, ha scelto di corteggiare Gemma, la quale ha di recente dichiarato che una volta lontani dalle telecamere è giunto il primo bacio a stampo. L'agente di Sirius, con questo nome Nicola si è inizialmente presentato in chat alla torinese, ha confermato che i due passeranno perfino le vacanze insieme.

I due continuano a frequentarsi e il morale di Gemma è alle stelle: non mancano alla dama i motivi per esultare in questo momento della sua vita. D'altra parte raggiungere un traguardo social così importante non è davvero da tutti, la donna non poteva lasciarlo passare inosservato.

Un hater a Gemma: 'Mi vergogno per te'

In ogni caso, se da un lato non sono mancati messaggi di congratulazioni e di affetto da parte dei sostenitori, dall'altro i detrattori si sono fatti avanti. 'Mi vergogno per te', ha scritto un hater infierendo su Gemma e chiamandola perfino asina. Ma la dama non ha finora replicato a tali pesanti parole: la torinese ha preferito i messaggi positivi.

Fra tutti spicca quello di Davide Maggio, con il quale Gemma ha lavorato in passato mentre faceva la voce narrante di Giortì, il programma web che l'ha vista affiancata da Giulia De Lellis.

Insomma, periodo di grandi soddisfazioni per Gemma, adesso i suoi amorevoli fan, che continuano a sperare di vederla a Temptation Island con Nicola, aspettano di vedere come si evolverà la sua conoscenza con Sirius. E di certo, la dama del trono over non lascerà i follower a bocca asciutta.