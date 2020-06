La conoscenza tra il 26enne Sirius alias Nicola Vivarelli e la 70enne Gemma Galgani, iniziata all'interno di "Uomini e donne" continua a far discutere. In molti non credono affatto alla buona fede di Nicola e pensano che la sua decisione di corteggiare una donna più matura sia finalizzata solo alla ricerca della visibilità.

In difesa di Sirius è però intervenuta la madre Luisella la quale, sulle pagine del settimanale 'Chi', ha rotto il silenzio su questa frequentazione così particolare del figlio, mostrando tutta la propria felicità e dichiarando di non vedere l'ora di conoscere di persona Gemma.

La mamma di Sirius di U&D rompe il silenzio e parla in difesa del figlio

La nuova formula di "Uomini e donne" andata in onda a seguito dell'emergenza sanitaria, ha appassionato molto il pubblico da casa, grazie anche alla presenza, in trasmissione, del giovane Sirius, pseudonimo di Nicola Vivarelli, giunto per corteggiare la più matura Gemma Galgani. Molte le critiche e le polemiche intorno ai due protagonisti, anche a causa della notevole differenza di età.

Proprio in queste ultime ore, la madre di Nicola ha voluto stemperare la tensione, rilasciando, per la prima volta, un'intervista al settimanale di Gossip di Alfonso Signorini. In particolare, la signora Luisella ha tenuto a precisare che il figlio si è avvicinato al mondo di "Uomini e donne" grazie a lei e alla nonna, da sempre assidue seguaci del dating show di Maria De Filippi.

U&D, secondo la mamma di Nicola lui è felice con Gemma

Da quanto si apprende dalle pagine del rotocalco, la madre e la nonna di Sirius, sarebbero venute a conoscenza della decisione di Nicola di corteggiare Gemma direttamente dalla tv.

La signora Luisella, non sembra minimamente preoccupata per la scelta del figlio e, a tal riguardo, ha dichiarato: 'Ho visto lo sguardo di mio figlio.

Era felice'. Nemmeno le numerose critiche rivolte in queste ultime settimane a Nicola sembrano preoccupare la madre del giovane, la quale ha voluto precisare che non vi è nessuna fidanzata misteriosa e nessun inganno, come invece è stato insinuato da più parti.

Emma e Sirius di U&D, la madre di lui: 'Non vedo l'ora di conoscere Gemma'

'Io sono orgogliosa di mio figlio', ha detto la signora Luisella che, tra le altre cose, ha affermato di non vedere l'ora di conoscere Gemma personalmente e di accoglierla a braccia aperte a casa sua. Dalle parole della madre di Nicola si evince come la differenza di età tra il figlio e Gemma, per lei, non sia affatto un problema.

Solo il tempo, come dichiarato dalla donna, potrà dire dove li porterà questa conoscenza che, nel frattempo, regala solo sorrisi e gioia in casa della famiglia di Nicola Vivarelli.

Nel frattempo, in queste ultime ore, il 26enne è tornato ad utilizzare Instagram, postando alcuni video che lo ritraggono a Torino, città in cui abita proprio Gemma Galgani.