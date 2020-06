Oggi, 9 giugno, è appena andata in onda la scelta si Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. L'ex corteggiatore della ragazza, Giuseppe Nastasi, non era presente nel corso della puntata in questione e i fan hanno cominciato a chiedersi il perché. Il protagonista, allora, ha deciso di dissipare tutti i dubbi esprimendo il suo punto di vista su Insatgram.

Il giovane ha detto di non essere dispiaciuto per come siano andate le cose e poi ha voluto augurare il meglio all'ex tronista e alla sua scelta.

Sara sceglie a Uomini e Donne ma Giuseppe non c'è

Con la puntata odierna si è conclusa anche questa stagione di Uomini e donne.

Si è trattato di un finale abbastanza particolare a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Nel corso della messa in onda odierna, infatti, sono tornati in studio Sara e Carlo per fare le loro scelte. La prima ha scelto Sonny, mentre il secondo ha optato per Cecilia. Ad ogni modo, molti telespettatori hanno notato alcune assenze ingiustificate, come ad esempio quella di Giuseppe Nastasi. Il giovane, prima che scoppiasse il lockdown, stava dando luogo ad una conoscenza abbastanza approfondita con la tronista. Per tale ragione, è apparsa strana la sua assenza.

Nastasi commenta la scelta su Instagram insieme a sua nonna

Ad ogni modo, il giovane ha deciso di commentare sui social quanto accaduto nel corso della puntata odierna del talk show di Maria De Filippi.

Giuseppe ha pubblicato delle Insatgram Stories nelle quali ha inquadrato dapprima sua nonna e poi si è mostrato anche lui. La signora stava guardando Uomini e Donne e non ha potuto fare a meno di chiedersi per quale ragione suo nipote non fosse presente alla scelta di Sara Shaimi. La donna ha detto: "Perché tu non ci sei?" Lui si è messo a ridere ed ha detto: "Perché sono qua con te, nonna".

A quel punto, la signora in questione ha detto di essere comunque rimasta molto male per come siano andate le cose.

Molti fan si schierano a favore di Giuseppe

Giuseppe Nastasi, però, non si è perso di coraggio ed ha detto di non essere molto rammaricato per come siano andate le cose. Il giovane, infatti, ha commentato la cosa dicendo: "Non è un problema, noi auguriamo il meglio a tutto e a tutti".

Dopo aver pubblicato questi contenuti, Giuseppe ha postato anche una foto in cui è sempre in compagnia della nonnina e in cui ha ironizzato sulla scelta dicendo: "Ha detto si". Al di sotto di tale post, si sono susseguiti una serie di commenti di persone che si sono complimentate con il ragazzo per la sua splendida reazione e poi hanno alluso al fatto che il ragazzo si sia scansato un bel fosso. Nello specifico, c'è chi ha detto: "Ti sei salvato" O, ancora: "Sei il migliore".