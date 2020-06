In questi giorni si stanno rincorrendo molte voci relative al ritorno in tv di Un posto al sole. Sembra che il 15 giugno sia la data fissata per tornare sul set e inoltre ci sarebbero anche delle sceneggiature pronte su cui lavorare, tuttavia ci sarebbero dei dettagli molto importanti da sistemare. A porre in fase di stallo l'inizio delle nuove riprese sarebbero questioni tecniche legate ai protocolli di sicurezza e alle assicurazioni mediche. Martedì 9 giugno c'è stata una riunione tra Vincenzo De Luca e i rappresentanti del comparto audiovisivo per parlare della riapertura delle produzioni televisive campane.

L'incontro con De Luca

Quello di martedì 9 giugno è stato un incontro molto importante per il futuro di Un posto al sole. Alla riunione, oltre a Vincenzo De Luca e al direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati, erano presenti i rappresentanti delle principali produzioni televisive e cinematografiche della Campania. Pare ci fossero molti dubbi riguardo all'attuazione dei protocolli di sicurezza, ma De Luca ha rassicurato tutti offrendo la massima collaborazione. Queste le sue parole: "Abbiamo deciso di sostenere e valorizzare queste produzioni, daremo il massimo di assistenza, sia logistica che sanitaria, per consentire non solo di consolidare le esperienze e le eccellenze maturate negli ultimi anni, ma per accogliere in Campania ancora molte altre produzioni di livello nazionale e internazionale".

L'intenzione è quella di valorizzare un settore ritenuto "fondamentale", non solo nel panorama televisivo, ma in quanto prodotto in grado di promuovere la Campania culturalmente e in chiave di turismo. Partendo da queste garanzie si potrebbe indubbiamente partire e per quanto riguarda Un posto al sole, la riapertura del set dovrebbe essere fissata per lunedì 15 giugno.

Le nuove puntate di Un posto al sole

I fan sono in attesa di conoscere quando andranno in onda le nuove puntate di Un posto al sole, ma va detto che, almeno per il momento, non esiste nessuna data ufficiale, ma solo tante ipotesi. Fanpage.it aveva puntato nei giorni scorsi su luglio o agosto, mentre Tvblog.it più cautamente aveva parlato di settembre.

Va ricordato che Fanpage, in un successivo articolo, ha preferito non fornire date limitandosi a ricordare che le nuove puntate vengono preparate in un arco che va dai 30 ai 45 giorni di riprese. Per quanto riguarda invece persone vicine alla produzione nessuno si è sentito di azzardare ipotesi senza conoscere i tempi delle riprese. Bisognerà quindi necessariamente attendere i prossimi giorni per conoscere maggiori dettagli al riguardo.