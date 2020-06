Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 15 al 21 giugno vedono Telmo e Lucia protagonisti. I due hanno ceduto alla passione intrecciando una relazione clandestina alle spalle di Eduardo. Il Martinez ha pregato Lucia di parlare con il marito, ma senza successo. Troppo pericoloso confessare una verità che metterebbe in pericolo anche il piccolo Mateo.

Nelle puntate in onda la prossima settimana, Lucia continua a nascondere la verità sul suo stato di salute anche a Eduardo, oltre che a Telmo. Intanto, Genoveva e Samuel combattono per la loro causa, sperando di sconfiggere sia Ariza che Cristobal.

Un'impresa che si rivelerà inutile. Telmo decide invece di provare una strada alternativa per vivere il suo amore con Lucia.

Una Vita, trame puntate settimanali 15-21 giugno

Lucia e Ursula stringono il loro rapporto dopo l'ennesima minaccia di Eduardo che, geloso della moglie, le impedisce di uscire di casa se non in compagnia dell'ex istitutrice. Nonostante la rabbia e il risentimento, la Alvarado non ha intenzione di rinunciare a vedere il suo amore ritrovato dopo così tanti anni. Nello stesso tempo, Lucia non dice a Eduardo di aver scoperto di essere affetta da una grave patologia cardiaca.

Nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 la prossima settimana, Genoveva e Samuel sono di nuovo nei guai.

Il piano dell'Alday non è andato a buon fine e la situazione diventa davvero pericolosa. Tapia pressa l'Alday per avere i soldi di Ariza, senza sapere che Samuel non ha l'ombra di una peseta. Disperato, prova a chiedere un prestito ai vicini, che gli voltano però le spalle, Lucia compresa.

Un uomo alla deriva

Felipe non riesce a liberarsi dalle sue ossessioni e dal dolore per la scomparsa di Celia. Tra donne, alcol e scandali, l'avvocato finisce per mettersi di nuovo nei guai. Ramon, distrutto nel vedere il suo amico in quelle condizioni, cerca di aiutarlo e chiede consiglio a Liberto.

L'Alvarez Hermoso, tuttavia, sembra non voler accettare nessun consiglio. A quel punto, è Carmen ad aprire gli occhi a Ramon: se vuole davvero aiutare Felipe, deve raccontargli che cosa è accaduto veramente la notte in cui Celia ha perso la vita.

Genoveva e Samuel sanno di avere pochissimo tempo a disposizione. Ariza vuole i soldi e nessuno dei vicini li ha aiutati. A sorpresa, Liberto accetta di prestare la somma all'Alday, ma la situazione prende una piega inaspettata. Successivamente, Cinta viene a sapere che la sua famiglia è in rovina e pensa ad un modo per aiutare gli amati genitori.

I sospetti di Eduardo nelle puntate settimanali di Una Vita

Così come Lucia, anche Telmo non è disposto a rinunciare alla sua storia d'amore, sebbene riceva l'ennesimo avvertimento da parte di Eduardo.

Il Martinez cerca così un'alleanza con Ursula. Sarà proprio la Dicenta ad aiutarlo a vedere di nascosto Lucia e il piccolo Mateo.

L'intento di Telmo è quello di fuggire dal quartierino con la sua amata e Mateo, lasciandosi alle spalle tutto il dolore. Peccato che Eduardo non sia dello stesso avviso. Nelle puntate settimanali di Una Vita in onda su Canale 5 dal 15 al 21 giugno infine, Bellita è incantata dalla splendida esibizione della Dama del Mistero, non immaginando nemmeno lontanamente chi si celi dietro quella maschera.