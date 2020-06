L'amore continuerà a essere al centro delle nuove puntate di Una vita. Le anticipazioni spagnole della soap opera iberica svelano che Felicia (Susana Sotelo) ostacolerà la storia d'amore tra suo figlio Emilio Pasamar (Josè Pastor) e la bella Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) dopo aver assistito ad un bacio tra di loro.

Una Vita: Emilio salva Cinta da Victoriano

Secondo gli spoiler iberici di Una vita si apprende che Emilio conquisterà il cuore di Cinta, ma la relazione sarà destinata a durare poco. Tutto inizierà quando il giovane salverà la figlia di Bellita (Maria Gracia) da Victoriano, un agente senza scrupoli, intenzionato ad approfittarsi di lei.

Per questo motivo, il fratello di Camino sarà portato in carcere con l'accusa di aver aggredito l'uomo. Quest'ultimo sarà affidato alla giustizia per lo spaccio di banconote false, mentre Pasamar riacquisterà la libertà quasi subito.

Intanto la Del Campo impedirà alla figlia di uscire dopo aver scoperto che non ha abbandonato il sogno di diventare una cantante come lei. Per questo motivo, Emilio organizzerà delle feste da ballo nel suo ristorante con la speranza di incontrare la Dominguez. L'espediente avrà esito positivo, in quanto Cinta tornerà più volte a solcare il palcoscenico del Nuovo Secolo XX, anche se in un'occasione la donna si sloga una caviglia durante un'esibizione.

Il Pasamar bacia la Dominguez

Le nuove trame di Acacias 38 segnalano che Emilio accompagnerà Cinta a casa, dove si scambieranno un bacio appassionato approfittando dell'assenza della serva Arantxa.

Successivamente la Dominguez sentirà il desiderio di rendere pubblica la relazione con il fratello di Camino, dopo aver appreso che i suoi genitori sono in procinto di andare in Argentina per sorvegliare i loro affari dopo l'incendio che ha distrutto il loro teatro.

Ma il Pasamar prenderà tempo, in quanto temerà di non essere accettato da Bellita e José Miguel (Manuel Bandera).

Felicia scopre la storia d'amore del figlio

Emilio farà intendere di avere paura della reazione della madre, arrivando a chiedere alla sorella di non raccontare a nessuno della sua storia d'amore.

Dall'altro canto, la Dominguez - ormai stufa - farà in modo che Felicia scopra la loro storia d'amore. La proprietaria del Nuovo Secolo XX, a questo punto, avrà una reazione sopra le righe, esigendo che il figlio non abbia nessun rapporto con Cinta. Dopo la rottura, quest'ultima chiederà ai genitori il permesso di andare con loro nella lontana Argentina per poi avvicinarsi a Rafael, un uomo incontrato al ristorante dei Pasamar.