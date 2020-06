Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 15 a venerdì 19 giugno ci saranno molte novità e diversi colpi di scena. In particolare, Miguel negozierà l'acquisto del ristorante per i suoi nonni, mentre Genoveva riceverà la notizia che a Felipe resteranno ancora poche ore da vivere.

Genoveva non avrà notizie certe sullo stato di salute di suo marito

Nelle puntate in onda questa settimana in Spagna, Velasco continuerà a fare pressioni su Laura che continuerà a scusarsi con l'uomo per non aver messo fine alla vita dell'avvocato Felipe Alvarez-Hermoso.

Nel frattempo Genoveva Salmeron, la moglie di quest'ultimo, riceverà notizie contrastanti sullo stato di salute di suo marito e non saprà a quali credere. Velasco continuerà invece a manipolare la donna in modo che non vada a fare visita a Felipe.

Poco dopo, Marcos incontrerà Anabel, alla quale racconterà di aver fatto una proposta di matrimonio a Felicia ma di non aver ancora ricevuto nessuna risposta. Anabel andrà a raccontare quanto saputo a Camino e le due discuteranno del fatto che, molto probabilmente, diventeranno sorellastre. Nel mentre, Camino sarà ancora tormentata dal problema della scomparsa di Ildefonso non avendo ancora ricevuto nessuna notizia dall'uomo. Proprio per questo motivo, la donna deciderà di denunciarne la sparizione alla polizia.

Miguel negozierà l'acquisto del ristorante per i suoi nonni

Nel frattempo, nel paesino di Acacias 38, Jacinto e sua moglie Bellita Del Campo fonderanno un'azienda, ma saranno molto preoccupati dalla mancanza di clienti. Intanto, Antoñito non riuscirà a preparare nessun discorso politico, ora che non c'è più nessuna rivalità con suo padre Ramon.

Poco dopo, l'avvocato Miguel, nipote di Roberto e Sabina, si incaricherà di negoziare l'acquisto del ristorante da parte della coppia di anziani. Genoveva, invece, ignorerà tutti i giochi mentali di Velasco e di sua spontanea volontà andrà a trovare Felipe in ospedale. La donna vedrà l'avvocato in coma e riaffioreranno in lei tutti i sentimenti che provava per l'uomo, poi, ad un certo punto, la Salmeron vedrà anche Laura entrare nella stanza.

Genoveva si domanderà cosa ci faccia la domestica nella stanza di Felipe.

Felipe avrà solo poche ore di vita

Intanto, Javier Velasco non vedrà di buon occhio che Genoveva possa provare nuovamente dei sentimenti per Felipe. La donna, però, dirà all'uomo che lei lo sta solo sorvegliando e poi una volta che si sarà risvegliato, si volterà contro di lui. Ovviamente, la Salmeron avrà solo raccontato nelle bugie a Velasco, in quanto è ancora innamorata dell'avvocato Alvarez- Hermoso. Infatti, proprio per questo motivo, la donna ritornerà in ospedale ma il dottore non avrà buone notizie per lei: Felipe avrà solo poche ore di vita.