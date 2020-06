Le anticipazioni della nota soap opera Una vita riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Genoveva Salmerón interpretata dall'attrice Clara Garrido. La donna incontrerà una sua amica di vecchia data Marlén, la quale arriverà a calle Acacias improvvisamente, poiché sarà a conoscenza dei torbidi segreti di Alfredo Bryce, il banchiere che ha sposato la Salmerón dopo la morte di Samuel. Marlén confiderà a Genoveva un segreto di Bryce e sarà convinta che l'uomo abbia fatto del male a suo fratello. Genoveva non saprà come fare per evitare che Marlén ostacoli la sua vita, così deciderà di ucciderla.

Genoveva incontra Marlén

Nelle puntate di Una vita che andranno in onda in Spagna, Genoveva Salmerón, dopo essere rimasta vedova di Samuel Alday, deciderà di risposarsi immediatamente con un banchiere, Alfredo Bryce. In seguito Marlén, una vecchia amica di Genoveva, si recherà improvvisamente a Calle Acacias e si presenterà a casa della donna senza nessun preavviso. Marlén deciderà di incontrare Genoveva dopo tanto tempo, poiché riterrà che il marito Alfredo sia, in realtà, un essere ignobile e sarà desiderosa di confidare alla donna tutto ciò che sa di lui, per poterlo smascherare insieme a lei.

Marlén non si fida di Alfredo

Marlèn sarà in possesso di alcune particolari foto che provano la relazione intima tra suo fratello e Alfredo Bryce, così le mostrerà alla sua amica Genoveva.

Inoltre la donna non si fiderà del banchiere e sarà estremamente convinta che abbia commesso un'atroce omicidio. Infatti Marlén non ha più avuto notizie del fratello, così inizierà a pensare che Bryce, dopo aver approfittato 'intimamente' del ragazzo, si sia sbarazzato di lui per evitare uno scandalo.

Genoveva fingerà di essere assai stupita delle parole di Marlén, ma in realtà la donna era già al corrente di tutto, prima di sposarsi, infatti, aveva stretto un patto con Alfredo Bryce che includeva un matrimonio di convenienza.

Genoveva avvelena Marlén

Genoveva cercherà di convincere Marlén a rinunciare alla vendetta contro Alfredo e a dimenticare la brutta vicenda, ma non ci riuscirà, così escogiterà un terribile piano contro la donna.

Genoveva prenderà una decisione sconcertante, dato non vorrà vivere tutta la sua vita sotto ricatto e deciderà di uccidere la sua amica, così inviterà la donna a casa sua per bere un drink che sarà avvelenato. Marlén non sospetterà alcunché riguardo al piano di Genoveva, pertanto manderà giù la bevanda senza problemi, ma in pochi minuti il veleno farà effetto e la donna, una volta accasciatasi a terra, perderà i sensi e morirà. La Salmerón si fingerà assai disperata per la morte improvvisa dell'amica, poi avviserà Alfredo dell'accaduto. Quest'ultimo dovrà rispettare i patti, presi inizialmente, con Genoveva e dovrà aiutarla a rovinare tutti gli abitanti di Acacias.