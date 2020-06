Gli spoiler della famosa soap opera Una vita riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna, Telmo Martínez interpretato dall'attore Daniel Tatay, deciderà di lasciare per sempre Calle Acacias così da poter iniziare una nuova vita insieme a suo figlio Mateo. Nel frattempo Ursula sarà notevolmente triste per la decisione di Telmo, poiché era convinta di poter far parte del suo futuro, così la donna in un momento di sconforto confesserà all'uomo di aver commesso un terribile delitto e l'uomo reagirà molto male. Di seguito approfondiamo i dettagli delle anticipazioni di Una Vita.

Telmo vuole partire

Nelle nuove puntate spagnole di Una Vita, Telmo sarà ormai pronto a trascorrere il suo futuro insieme al figlio Mateo lontano da Calle Acacias. Martínez sarà assai angosciato e triste per la prematura scomparsa della sua amata Lucia, così vorrà allontanarsi dalla cittadina e dai ricordi più dolorosi il prima possibile per trasferirsi in una città sul mare. Prima di morire Lucia Alvarado svelerà a Telmo che in realtà Mateo è suo figlio e non di Eduardo, come ha lasciato credere a tutti quanti per molti anni. Intanto Ursula Dicenta scoprirà dell'imminente partenza di Telmo e sarà notevolmente turbata per la novità.

Ursula disperata

Ursula sarà assai disperata per la partenza di Telmo e sarà convinta che il suo futuro sia ormai rovinato.

La Dicenta avrà paura di cadere in miseria e di rimanere senza una casa dove vivere, poiché la donna rimarrà senza un lavoro dopo la morte della sua cara amica Lucia. In un primo momento, Ursula sarà certa di avere un posto nella vita di Telmo e Mateo, ma poi si renderà conto di non essere la benvenuta nel prossimo futuro dell'uomo.

In seguito la Dicenta deciderà di rivelare a Telmo di aver ucciso Eduardo, per far si che lui, Lucia e Mateo potessero vivere finalmente una vita serena insieme. La donna racconterà a Telmo tutti i dettagli del terribile delitto e gli confesserà di aver avvelenato l'uomo.

Telmo caccia Ursula

Telmo resterà parecchio sconvolto dalla confessione di Ursula e non la prenderà molto bene.

Martínez accuserà la Dicenta di essere un'assassina e le consiglierà di andarsene quanto prima via Acacias, poi l'uomo ribadirà ad Ursula di uscire per sempre dalla sua vita e quella di suo figlio Mateo. Successivamente uno degli incubi di Ursula si concretizzerà improvvisamente e la donna non avrà più una casa dove vivere, poiché la famiglia di Eduardo rivendicherà la proprietà dell'abitazione in cui la donna lavorava come governante quando Lucia era ancora viva. Sarà così che la Dicenta cadrà in disgrazia ancora una volta, pertanto la donna dovrà trovare il modo di riprendersi al meglio.