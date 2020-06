Novità in arrivo per i telespettatori di Una vita che nel corso delle puntate in onda dal 22 al 27 giugno prossimo, assisteranno alla confessione di Ramon riguardante Celia. Palacios senior, infatti, deciderà di raccontare a Felipe tutta la verità sulla pazzia di Celia e ciò che è realmente accaduto il giorno della sua morte. Alvarez Hermozo, sconvolto da quanto appena appreso, butterà fuori di casa Ramon, il quale andrà a cercare la vecchia balia di Milagros, Fulgencia. Nel frattempo Telmo si rifiuterà di lasciare Acacias senza Lucia, mentre quest'ultima rivelerà a Ursula che sta per morire.

Una vita, trame 22-27 giugno: Ursula viene a sapere che Lucia sta morendo

Dalle anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Una Vita, Lucia si ritroverà a fare i conti con la terribile notizia ricevuta durante il suo ricovero in ospedale. La donna avrà scoperto di avere una malattia terminale che le lascerà solo poche settimane di vita. Per tale motivo, organizzerà la fuga da Acacias di Telmo e Mateo, ma per fare ciò avrà bisogno dell'aiuto di Ursula. Lucia quindi, si vedrà costretta a rivelare a Ursula le sue reali condizioni di salute. Dicenta scoprirà che la sua signora sta per morire.

Ramon racconta a Felipe la verità su Celia

Mente Telmo e Mateo attenderanno l'arrivo di Lucia nel punto concordato per la partenza, Ursula consegnerà all'ex sacerdote una lettera di addio di Lucia.

L'uomo non intenderà partire senza la sua amata e rinuncerà alla fuga, ancora all'oscuro della malattia di Lucia. Intanto Ramon, sempre più preoccupato per le sorti di Felipe, sarà giunto alla conclusione che sia arrivato il momento di raccontargli la verità su Celia. Ramon Palacios, quindi, andrà a casa di Felipe per raccontargli come all'epoca della tragedia la moglie Celia fosse uscita di senno.

Ramon racconterà all'amico che Celia è morta cadendo accidentalmente dal balcone nel tentativo di portare via Milagros. Felipe ascolterà sconvolto le rivelazioni di Palacios.

Una Vita anticipazioni: Ramon fa tornare ad Acacias Fulgencia per dimostrare la pazzia di Celia

Dalle anticipazioni si scoprirà che Felipe sembrerà non accettare la versione dei fatti di Ramon, tanto che deciderà di buttarlo fuori di casa.

Intanto Telmo, non si rassegnerà al fatto di perdere Lucia per l'ennesima volta, nonostante la donna insista nel dire che non può lasciare il marito Eduardo. Dagli spoiler inoltre, si scoprirà che Ramon, dopo la discussione con Felipe si allontanerà dal quartiere facendovi presto ritorno con Fulgencia, la balia assunta dai Palacios dieci anni prima. Sarà lei a spiegare a Felipe il motivo per cui, anni prima, fuggì dal quartiere senza dare spiegazioni a nessuno. Fulgencia confermerà il fatto che Celia fosse fuori di senno, tanto che l'aveva sorpresa mentre tentava di allattare Milagros.