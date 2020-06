Le anticipazioni della nota soap opera Una vita sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio Samuel Alday sarà ormai disperato e con l'acqua alla gola. L'uomo infatti, si ritroverà completamente da solo e non sarà aiutato da nessuno. L'Alday deciderà di fuggire da Calle Acacias insieme a sua moglie Genoveva, ma durante la fuga i due coniugi saranno bloccati da Cristobal. L'uomo non ci penserà due volte e all'improvviso sparerà a Genoveva, la quale rimarrà ferita. Nel frattempo Eduardo, il marito di Lucia Alvarado, morirà in circostanze misteriose.

Samuel disperato

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 29 giugno al 3 luglio Samuel sarà sempre più disperato, poiché non avrà più denaro disponibile e sarà ancora più angosciato dopo che Rosina ha negato a Liberto di cedergli tremila pesetas in prestito. In seguito l'Alday chiederà aiuto sia a Felipe che a Lucia, ma entrambi rifiuteranno di aiutarlo. Più tardi Ramon chiederà a Servante di far recapitare un'importante lettera a Felipe. Successivamente Lucia Alvarado sarà assai infelice, poiché la sua grave malattia non potrà essere curata in nessun modo. Inoltre la donna sarà preoccupata del fatto che Mateo rimanga con Eduardo, nel caso in cui Telmo decida di lasciare Acacias per sempre.

Ursula vuole aiutare Lucia

Ursula non sopporterà di vedere la sua amica Lucia in difficoltà, così prometterà alla donna di aiutarla in tutti i modi possibili. L'Alvarado sarà assai felice per le parole della Dicenta, ma sarà ignara delle sue vere intenzioni nei confronti di Eduardo. Quest'ultimo perderà la vita in circostanze misteriose e tutti gli abitanti di Acacias saranno notevolmente sconvolti dalla vicenda.

Successivamente Samuel approfitterà del funerale di Eduardo e si recherà di nascosto presso la bottega di Lolita, con lo scopo di rubare il denaro che i cittadini hanno raccolto con una colletta, ma sarà colto in flagrante da qualcuno.

Cristobal spara a Genoveva

Samuel si sentirà in trappola e non avrà soluzioni per i suoi debiti, così deciderà di appiccare un incendio per riuscire a fuggire da Calle Acacias insieme a Genoveva.

Durante la fuga, però, i due saranno bloccati nel vicolo del Principe da Cristobal. Quest'ultimo sparerà improvvisamente a Genoveva, la quale rimarrà ferita. In seguito tutti gli abitanti di Acacias, dopo aver scoperto del ferimento della giovane, si sentiranno parecchio in colpa per non aver fatto fuggire in tranquillità i coniugi Alday. Successivamente il commissario Mendez porterà avanti le indagini e chiederà a Genoveva di testimoniare e raccontare tutti i dettagli della terribile vicenda.