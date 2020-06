Saranno particolarmente intense le puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 7 al 12 giugno. La ritrovata felicità di Telmo e Lucia sarà solo una mera illusione. La sfortunata Alvarado, infatti, riceverà un'infausta diagnosi dal medico che la sottoporrà a delle analisi approfondite dopo il malore che l'ha colta improvvisamente.

Nel frattempo, Genoveva e Samuel dovranno fare i conti con Ariza che, messo alla porta dalla Salmeron, mediterà vendetta. I Dominguez invece vivranno un momento difficile, in quanto la loro attività è andata in rovina. Bellita e il marito tenteranno di nascondere la cruda realtà a Cinta, ma la giovane avrà già in mente una soluzione per salvare la sua famiglia.

Tensione alle stelle anche in casa Palacios, dopo che Ramon si lascerà andare a una confessione dalle tinte oscure, che lascerà senza fiato Antonito e Carmen.

Una Vita, anticipazioni puntate 7-12 giugno su Canale 5

Samuel si illuderà di aver risolto i problemi con Ariza, il sicario mandato da Cristobal per ricattare Genoveva. L'Alday riuscirà a scoprire dove si nasconde il senatore Ojeda Tapia. Grazie ad un accordo - e anche ad una discreta somma di denaro - l'incubo Ariza sembrerà essere messo da parte, almeno per il momento.

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 7 al 12 giugno raccontano inoltre che Bellita e Arantrxa riceveranno una brutta notizia: infatti Jose comunicherà loro che il teatro è stato divorato dalle fiamme.

Cinta, ancora all'oscuro di ciò che sta accadendo alla sua famiglia, sarà soddisfatta della propria esibizione, certa che la carriera artistica sia la sua reale vocazione.

La confessione di Ramon

Un'atmosfera cupa avvolgerà casa Palacios. Le anticipazioni di Una Vita svelano che Ramon, stanco di essere considerato l'unico responsabile della morte di Celia, radunerà Antonito e Carmen, pronto a dire loro come sono andate realmente le cose quella sera.

Dopo il racconto di Ramon, Carmen e Antonito resteranno senza fiato. Un dettaglio in particolare colpirà l'attenzione della domestica e del giovane Palacios.

Lucia maltrattata nelle puntate di Una Vita

Eduardo non si rassegnerà nel vedere sua moglie felice con Telmo, così le impedirà di incontrarlo, prendendosela anche con il povero Mateo.

La situazione si farà sempre più pericolosa, tanto che la stessa Ursula metterà in guardia il Martinez sulla possibilità che Eduardo possa fare del male alla sua famiglia.

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 7 al 12 giugno su Canale 5, Telmo penserà ad una soluzione drastica, proponendo a Lucia di lasciare insieme calle Acacias per vivere liberamente il loro amore. Quando la Alvarado rientrerà a casa troverà il marito furibondo, che la insulterà accusandola di adulterio e poi se ne andrà.

Un destino beffardo

A quel punto Telmo e Lucía capiranno che non c'è tempo da perdere e, nel giro di qualche ora, organizzeranno la loro fuga dal quartiere. Il destino sarà però beffardo e crudele. Il medico che aveva preso in cura la Alvarado per il suo malore - apparentemente banale - le comunicherà infatti una diagnosi infausta.

Come rivelano le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda Su Canale 5, Lucia scoprirà di essere affetta da una grave patologia cardiaca. Le speranze di guarire sono nulle e le restano pochi mesi. La Alvarado, sconvolta, preferirà non dire nulla a Telmo, in modo che l'uomo non soffra e possano vivere gli ultimi giorni insieme. Lucia, pur di mantenere il suo segreto, sarà disposta a tutto.