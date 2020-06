Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno, i fan di Una vita assisteranno alla messa in onda di una nuova puntata della soap tv iberica, nella quale le vicende saranno incentrate su Lucia e Telmo. Quest'ultimo avrà rinunciato alla fuga e sarà tornato indietro non appena avrà intuito che Lucia non avrebbe accompagnato lui, Mateo e Ursula nel viaggio. Stando alle anticipazioni, Ursula e Mateo faranno ritorno a casa proprio nel momento in cui Eduardo starà tentando un avvicinamento con Lucia. Quest'ultima, impaurita dal marito, deciderà di lasciare per sempre Telmo.

Una vita, Telmo non vuole rinunciare a Lucia

Il piano di fuga organizzato a suo tempo da Telmo e Lucia non andrà a buon fine.

Lucia infatti, dopo aver scoperto di avere poche settimane di vita, deciderà di restare ad Acacias. La donna farà consegnare al suo amato una lettera d'addio che l'uomo leggerà durante il viaggio. Telmo capirà che Lucia non seguirà lui e il figlio e, per tale motivo, interromperà il viaggio facendo ritorno ad Acacias. L'ex sacerdote, non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Lucia e non vorrà lasciarla tra le grinfie di Eduardo.

Anticipazioni Una vita del 25 giugno: Lucia terrorizzata da Eduardo rinuncia per sempre a Telmo

Nel corso della nuova puntata di una vita, Mateo e Ursula giungeranno a casa proprio nel momento in cui Eduardo tenterà un approccio con Lucia.

L'uomo è ancora all'oscuro del triste destino che toccherà alla moglie, mentre quest'ultima sarà sempre più terrorizzata dal marito. Sarà per questo motivo che Lucia, con la morte nel cuore, arriverà alla conclusione che non abbia più senso inseguire un sogno con Telmo e deciderà di rinunciare per sempre a lui.

Una vita, spoiler prossime puntate: Felipe apre gli occhi su Celia

Mentre Lucia tenterà di allontanarsi da Telmo, dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Una vita, si viene a sapere che Felipe aprirà finalmente gli occhi su Celia e lo farà grazie a Fulgencia, la balia di Milagros.

Sarà Ramon a rintracciare la donna e a portarla al cospetto dell'avvocato, il quale ascolterà ciò che la donna ha da dire.

Si verrà quindi a sapere il motivo per cui Fulgencia, dieci anni prima, fuggì da Acacias senza dare spiegazioni a nessuno. La donna vide Celia tentare di allattare Milagros, una scena che non solo la sconvolse, ma che le fece capire come Celia avesse perduto la ragione. Un duro colpo per Felipe che, per tutti questi anni, aveva messo su un piedistallo la moglie, non sapendo che invece la donna avesse letteralmente perso il senno.

In attesa di scoprire di più su questa vicenda e su come proseguirà la storyline legata a Telmo e Lucia, si ricorda che la nuova puntata di Una vita andrà in onda giovedì 25 giugno su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.