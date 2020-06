Sono sempre più intriganti le trame della soap opera Una vita ambientata ad Acacias 38. La nuova protagonista Genoveva Salmeron (Clara Garrido), nelle puntate italiane in onda su Canale 5 prossimamente si macchierà le mani di sangue.

Dagli spoiler si evince che la darklady per impedire a Marlen (Elisabet Altube) di far venire alla luce l’omosessualità del suo nuovo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), la farà passere a miglior vita avvelenandola. Nello specifico la vedova di Samuel Alday (Juan Gareda) si sbarazzerà in modo definitivo della sua migliore amica, per ottenere i negativi in cui apparirà il banchiere.

Una vita, spoiler: Genoveva ritorna ad Acacias 38 con Alfredo

Negli episodi già trasmessi in Spagna e che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, Genoveva a seguito del decesso di Samuel rimetterà piede ad Acacias 38. La darklady darà una svolta alla sua vita dopo poco tempo dalla morte del marito, visto che sarà sposata con il banchiere Alfredo Bryce. Sin dai primi istanti quest’ultimo e la vedova di Alday non sembreranno affatto marito e moglie, dato che quando saranno da soli parleranno di un accordo stretto per dare una punizione ai cittadini. In particolare la darklady vorrà farla pagare a tutti i residenti del quartiere, per essersi rifiutati di aiutare lei e Samuel in passato.

A questo punto entrerà in scena anche Marlen, colei a cui Genoveva ha spedito parecchi soldi. La presenza della forestiera sin da subito non verrà gradita da Alfredo: quest’ultimo in diverse circostante ricorderà alla consorte di aver accettato di stare al suo fianco soltanto perché gli aveva promesso che non avrebbe più visto la sua amica.

La morte di Marlen

Bryce arriverà addirittura a convocare Cristobal Cabrera, l’assassino di Alday e gli ordinerà di lasciare in pace la sua amata. Successivamente Genoveva grazie a Marlen verrà a conoscenza che suo marito ha amato un uomo, dopo averlo visto in atteggiamenti intimi in delle foto. L’amante segreto del banchiere si rivelerà essere il defunto fratello di Marlen, che sarà intenzionata a rovinare la reputazione di Alfredo a tutti i costi.

Non appena quest’ultimo non si troverà ad Acacias 38, la darklady consegnerà a Marlen un assegno dal valore di 1000 pesetas estorto con l’inganno al marito.

La new entry farà i conti con un crudele destino, quando ribadirà ancora una volta alla sua amica di non essere disposta a consegnarle gli scatti fotografici incriminati. La perfida darklady infatti si sbarazzerà della sua amica facendole assumere un bicchiere di whisky avvelenato, ma quando si accorgerà di averla uccisa non riuscirà a trattenere le lacrime.