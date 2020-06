Le vicende ambientate nel vecchio quartiere spagnolo continuano a intrattenere i fan. Gli spoiler spagnoli delle puntate di Una Vita trasmesse prossimamente in Italia, raccontano che la relazione tra Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) e Ramon Palacios (Juanma Navas) diventerà di dominio pubblico ad Acacias 38, destando le critiche di Susana Seler (Amparo Fernandez). La sarta accuserà la serva di essere un'arrivista sociale.

Una Vita: Susana non crede alla storia tra Carmen e il Palacios

Le nuove anticipazioni dello sceneggiato iberico, svelano che Susana crederà che Carmen stia cercando di ambire ad una prestigiosa posizione sociale, dimenticandosi delle sue origini.

In dettaglio, la zia di Liberto (Jorge Pobes) dirà più volte alla donna che non smetterà mai di vestire i panni da serva, arrivando a denigrarla quando accetterà di aiutare Fabiana e Servante alla loro pensione nonostante sia fidanzata con Ramon. La Saler, infatti, farà presente alla Sanjurjo che il padre di Antonito (Alvaro Quintana) sta cercando di farla diventare una brutta copia di Trini. Poi, ribadirà alle sue amiche, Rosina (Sandra Marchena) e Felicia (Susana Sotelo) che la storia d'amore è destinata a naufragare miseramente. A tal proposito, la storia di Carmen rischierà davvero di finire prematuramente, quando deciderà di piantare in asso il Palacios dopo avergli comunicato di non sentirsi all'altezza della situazione.

Ramon vuole sposare la Sanjurjo

Le trame di Una vita in onda prossimamente sui teleschermi del canale del Biscione, svelano che la frattura tra Carmen e Ramon sarà risolta dall'arrivo della piccola Milagros ad Acacias 38. La figlia della sfortunata Trini (Anita Del Rey) aiuterà la coppia a fare finalmente la pace.

In dettaglio, il Palacios le chiederà il permesso di poterla corteggiare in modo ufficiale dopo averle chiesto scusa. Inoltre, il padre di Antonito informerà la famiglia di volerla sposare. Per questo motivo, la Sanjurjo abbandonerà il lavoro come lavapiatti alla pensione per cimentarsi nei preparativi del matrimonio con il fidanzato.

Susana (Amparo Fernandez), intanto, tornerà a punzecchiare Carmen una volta saputa la novità. La sarta, infatti, pretenderà che pulisca le finestre della sua abitazione, ricordandole che è soltanto una serva. Ma la donna non cederà alle provocazioni, dicendo alla Seler che non è altro che un'ex sarta. La zia di Liberto ferita nell'orgoglio fingerà di incassare il colpo, ma fino a quando? In attesa di sapere nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera torna domani 25 giugno dalle ore 14:45 su Canale 5.