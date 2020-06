Il prossimo episodio di Una vita in onda martedì 23 giugno sarà ricco di colpi scena. Dalle anticipazioni, si verrà a sapere che sarà arrivato il momento per Ramon di raccontare la verità sulla morte di Celia a Felipe. Quest'ultimo, quindi, scoprirà che la moglie aveva perso il senno e che voleva far del male non solo a Ramon ma anche alla piccola Milagros. Una confessione che lascerà sconvolto l'Alvarez Hermozo, che non riuscirà a credere fino in fondo alle parole dell'amico.

Anticipazioni Una vita: Ramon deciso a raccontare a Felipe come è morta Celia

Colpi di scena in arrivo per i telespettatori di Una vita che, nel corso del nuovo appuntamento, vedranno Ramon più che mai deciso a porre fine alle sofferenze e all'angoscia di Felipe.

L'Alvarez Hermozo sarà caduto nuovamente nel baratro e avrà dato scandalo nel quartiere presentandosi ubriaco e in compagnia di due lucciole. La situazione si sarà aggravata ancor di più, dato che si rifiuterà di uscire di casa. Chiuso nel suo dolore, non permetterà a nessuno di aiutarlo e si avvierà verso un veloce declino. Ramon, preoccupato per le sorti dell'amico e sentendosi in colpa per ciò che gli starà accadendo, si armerà di coraggio e deciderà che sarà arrivato il momento si svelare a Felipe tutta la verità sulla morte di Celia.

Felipe scopre che Celia ha ucciso Trini nella puntata del 23 giugno

Dalle anticipazioni, si verrà a conoscenza che Felipe ascolterà il racconto di Ramon, il quale dirà all'amico che la moglie è caduta accidentalmente dal balcone nel tentativo di uccidere lui e di rapire Milagros.

Felipe verrà anche a sapere che Celia fu la responsabile della morte di Trini, particolare questo, che Ramon non aveva rivelato nemmeno ad Antonito, Lolita e Carmen. L'Alvarez Hermozo si troverà di fronte a una descrizione della moglie totalmente opposta da quella idealizzata da lui sino ad ora e non riuscirà ad accettare la verità.

Per tale motivo, Ramon si vedrà costretto a trovare dei testimoni a suffragio del suo racconto. Intanto Felipe, sconvolto, caccerà da casa sua l'amico.

Una vita, spoiler prossime puntate: Telmo resta ad Acacias

Dopo aver allontanato Ramon da casa sua, Felipe ripenserà alle sue parole, faticando a credere che Celia avesse perso il senno.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Una vita svelano che Lucia organizzerà la fuga di Telmo e Mateo con l'aiuto di Ursula. L'ex sacerdote però, una volta resosi conto che la sua amata non partirà con loro, deciderà di rinunciare al viaggio. Rosina invece scoprirà che Liberto ha prestato del denaro a Samuel.

In attesa della messa in onda della puntata del 23 giugno, si ricorda che su Mediaset play è possibile rivedere le puntate di Una vita già trasmesse.