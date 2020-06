Nuovi colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso della puntata in onda mercoledì 24 giugno. Su Canale 5, a partire dalle 14:10, i telespettatori vedranno Telmo tornare suoi suoi passi e rinunciare alla fuga da Acacias con Mateo, dopo che Ursula gli consegnerà una lettera di Lucia. L'ex sacerdote, resosi conto che la sua amata non li raggiungerà, deciderà di tornare indietro, facendo ritorno nel quartiere. Rosina intanto, verrà a sapere del prestito concesso da Liberto a Samuel.

Una vita, puntata del 24 giugno: Ursula consegna a Telmo una lettera di Lucia

Nelle scorse puntate, Samuel è stato costretto a chiedere un prestito a Liberto per onorare un debito con il senatore Tapja.

Il marito di Rosina ha quindi prestato le 3000 pesetas all'amico senza però dire nulla alla moglie. Quest'ultima, nel corso della nuova puntata in onda il 24 giugno, scoprirà quanto accaduto e sarà perplessa. Nel frattempo, Telmo e Mateo, insieme ad Ursula, si appresteranno a mettersi in viaggio verso la località marittima scelta per ricominciare una nuova vita lontano da Acacias e da Eduardo. Proprio in questo frangente, la Dicenta consegnerà a Telmo una lettera di Lucia.

Lucia non parte con Telmo, lui rinuncia alla fuga

Nel corso della nuova puntata di Una vita, Telmo si renderà conto che Lucia non ha intenzione di raggiungere lui e Mateo e deciderà quindi di interrompere il viaggio, facendo ritorno ad Acacias 38.

L'ex sacerdote sarà ancora all'oscuro della triste sorte che toccherà alla sua amata la quale starà per morire a causa di un male incurabile. La donna non vorrà che il figlio e Telmo la debbano assistere nei suoi ultimi giorni di vita, motivo per il quale deciderà di restare nella stessa casa di Eduardo.

Solo Ursula al momento, sarà a conoscenza della verità sulle condizioni di salute di Lucia e, solo con il prosieguo delle puntate, si capirà se l l'istitutrice riuscirà a mantenere tale segreto con Telmo.

Una vita, spoiler prossimi episodi: Fulgencia racconta a Felipe la verità sulla pazzia di Celia

Mentre Telmo dovrà ancora scoprire il motivo per il quale è stato piantato in asso da Lucia, dalle anticipazioni sui prossimi episodi di Una vita, si viene a sapere che Ramon andrà in cerca di un testimone che avvalori il suo racconto sulla morte e sulla pazzia di Celia.

Da quanto si apprende, il Palacios farà ritorno a casa di Felipe con Fulgencia, la donna che fece da balia dieci anni prima a Milagros. Sarà grazie a lei che Felipe si renderà conto di quanto la moglie avesse perduto il senno, dato che la balia racconterà di aver visto Celia tentare di allattare la piccola Milagros. Dopo le rivelazioni di Fulgencia tornerà il sereno tra Felipe e Ramon?

In attesa di ulteriori novità in merito a questa ultima vicenda e su quanto accadrà tra Telmo e Lucia, si ricorda che la nuova puntata di Una vita andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10.