Ennesimo colpo di scena per i telespettatori di Una vita che, nell'episodio in onda giovedì 18 giugno verranno a conoscenza di una drammatica notizia riguardante Lucia. La donna infatti, in ospedale a seguito dell'aggressione subita da Eduardo, scoprirà dai medici di essere affetta da un male incurabile che le lascerà solo poche settimane di vita. Lucia deciderà di non rivelare a nessuno le sue condizioni di salute, nemmeno a Telmo. Felipe intanto, si sarà rinchiuso di nuovo nel suo dolore dopo aver dato scandalo per le vie di Acacias.

Una vita, spoiler: Lucia scopre di avere un male incurabile

Brutte notizie in arrivo per i fan di Una vita e riguardanti uno dei personaggi più amati della soap tv iberica. Dalle anticipazioni riguardanti il nuovo episodio in onda su canale 5 il 18 giugno, si verrà a sapere che Lucia scoprirà di essere affetta da un tumore ai polmoni. I medici dell'ospedale le diranno che, a causa della malattia le restano solo poche settimane di vita. Un duro colpo per la Alvarado che vedrà infrangersi il sogno di rifarsi una vita accanto a Telmo e al piccolo Mateo.

Felipe non riesce a dimenticare Celia

Da quanto si apprende, saranno tempi difficili anche per Felipe. L'uomo, dopo giorni in cui sembrava aver ripreso in mano le redini della sua vita, ricadrà di nuovo nelle vecchie abitudini.

L'Alvarez Hermozo, dopo essersi presentato ubriaco per le strade di Acacias in compagnia di due prostitute, si rifugerà in casa, chiuso nel suo dolore. La perdita di Celia continuerà a tormentarlo e nessuno saprà come fare per lenire il suo dolore. Intanto Lucia, riuscirà a far promettere al medico di mantenere il segreto sulle sue condizioni di salute.

Una vita, anticipazioni 18 giugno: Lucia sta per morire ma mantiene il segreto sulla sua malattia

Nel corso della nuova puntata di Una vita, Lucia si appresterà a dire addio ai suoi cari. Per il momento non dirà nulla a nessuno del suo stato di salute e deciderà di farlo nei tempi e nei modi che riterrà opportuno.

La Alvarado non avrà molto tempo a disposizione, dato che il medico le avrà dato solo poche settimane di vita. Telmo, all'oscuro che la sua amata stia per morire, continuerà a pensare ad un piano di fuga, mentre la giovane donna cercherà di utilizzare il tempo rimastole per sistemare le cose per Telmo e Mateo. Una volta dimessa dall'ospedale,però,Lucia verrà segregata in casa da Eduardo. Sarà Ursula ad accorgersi che qualcosa non va in Lucia e deciderà di indagare per scoprire di che cosa si tratti.

Questo e molto altro nel prossimo episodio di Una vita, in onda giovedì 18 giugno su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.