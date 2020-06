Sabato 27 giugno in prima serata su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di Una vita dove non mancheranno i colpi di scena. A tenere con il fiato sospeso i telespettatori sarà la vicenda legata a Samuel e Genoveva, i quali sembreranno essere in pericolo a causa di Cristobal, l'ex protettore della donna. I coniugi Alday verranno a sapere che il malfattore sarà sulle loro tracce e per tale motivo pianificheranno la loro fuga dal quartiere. Purtroppo, però, nessuno sarà disposto ad aiutarli. Lucia invece, avrà un malore per strada e Telmo preoccupato, si sincererà delle sue condizioni andando a casa di Eduardo con il qual arriverà quasi alle mani.

Una vita, spoiler puntata serale: Cristobal è sulle tracce di Samuel e Genoveva

Dopo gli appuntamenti pomeridiani su Canale 5, sabato 27 giugno la soap Una vita trasloca su Rete 4 con un nuovo e imperdibile appuntamento serale. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Genoveva riceverà una missiva da parte dell'amica Marlen, la quale la informerà che Cristobal è sulle sue tracce. Terrorizzata, la Salmeron chiederà al marito di fuggire da Acacias. Intanto i domestici della soffitta organizzeranno una raccolta di fondi benefica e Casilda pur di contribuire, impegnerà un regalo del suo amato Martin. Cinta continuerà invece a riscuotere successo come ''Dama del mistero'', tanto che anche i giornali ne parleranno.

Gli Alday vogliono allontanarsi da Acacias per sfuggire a Cristobal

Nel corso del nuovo appuntamento serale, Samuel accetterà la richiesta della moglie e studierà il modo per lasciare il quartiere il prima possibile. Per fare ciò però, avrà bisogno di denaro e, per tale motivo, chiederà un prestito sia a Liberto sia a Carmen e Antonito.

Purtroppo nessuno sembrerà disposto ad aiutarlo, lasciandolo ne guai. Bellita nel frattempo, in guai finanziari a causa del disastro capitato con il commercio delle olive, cercherà di risollevare le finanze della famiglia Dominguez, tornando sul palcoscenico. Purtroppo sembrerà che nessun impresario sia disposto ad ingaggiarla.

Felipe, invece, dopo aver parlato con Fulgencia, comincerà a rendersi conto che Celia, effettivamente, aveva perso la ragione.

Lucia ha un malore per strada, Telmo si scontra con Eduardo

Dopo essersi chiarito con Felipe, Ramon dirà a Carmen di non volerla più frequentare per non fare un torto alla memoria di Trini. Nel corso del nuovo appuntamento di sabato 27 giugno, inoltre, Lucia si sentirà male per le vie di Acacias, destando la preoccupazione di Telmo e di tutto il vicinato. L'ex sacerdote, in seguito, si recherà a casa della donna per sincerarsi delle sue condizioni e qui si scontrerà con Eduardo, arrivando quasi alle mani. Sarà Ursula a dividere i due uomini prima che la situazione degeneri.

Poco dopo, Telmo farà recapitare a Lucia una lettera di addio.