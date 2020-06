La soap iberica Una vita viene trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5, escluso il sabato sera che va in onda invece su Rete 4.

Negli episodi in programma da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio, la cittadinanza di Acacias verrà sconvolta dalle morti di Eduardo e Samuel. Il primo perderà la vita a causa di un malore che lo farà accasciare per strada, mentre il secondo a seguito di uno scontro a fuoco. In quest'ultimo caso Alday si porrà come scudo davanti a Genoveva e verrà colpito da un proiettile sparato da Cristobal.

Eduardo muore per mano di Ursula

Nella puntata di Una vita che sarà mandata in onda lunedì 29 giugno, Samuel chiederà un prestito a Felipe e Lucia, ma entrambi glielo negheranno.

Intanto Ramon chiederà a Servante di consegnare una lettera a Felipe. Nell'episodio di martedì 30 giugno, Lucia sarà disperata in quanto sarà consapevole che dopo la sua morte Eduardo si occuperà del piccolo Mateo, a maggior ragione se Telmo lascerà Acacias. Ursula prometterà ad Alvarado di aiutarla a qualunque costo e sarà proprio in occasione di un'uscita con Dicenta, che Eduardo avrà un malore il quale gli risulterà fatale. Nessuno immaginerà che dietro la morte dell'uomo, ci sarà la mano di Ursula.

Secondo le trame di mercoledì 1 luglio, Samuel approfitterà delle esequie di Eduardo e si introdurrà nella bottega di Lolita. Alday ruberà il denaro che i vicini hanno raccolto a fine benefico, ma non si accorgerà che ad assistere la scena si trovava Susana, la quale informerà dell'accaduto gli amici.

Tutti insieme si muoveranno compatti per le vie di Acacias, con lo scopo di acciuffare il ladruncolo.

Samuel muore colpito da un proiettile

Secondo le Anticipazioni Tv di giovedì 2 luglio, la situazione per i coniugi Alday sarà sempre più problematica perchè si troveranno circondati. L'uomo deciderà di appiccare un incendio per creare un diversivo e fuggire via.

I due riusciranno a scappare in strada, ma davanti a loro troveranno Cristobal. Il malvivente sparerà con l'intento di porre all'esistenza di Genoveva, ma Samuel intercetterà il proiettile e si accascerà per terra senza vita. Nella puntata di venerdì 3 luglio, i vicini di Acacias saranno sconvolti e si sentiranno in colpa per non aver lasciato fuggire liberamente gli Alday.

Il commissario Mendez chiederà a Genoveva di testimoniare, ma quest'ultima si rifiuterà categoricamente.

Lucia rivela a Mateo che Telmo è suo padre

Nell'episodio serale di sabato 4 luglio, le condizioni di salute di Lucia saranno sempre più gravi e il dottor Echevarria dirà a Telmo e Ursula che la donna morirà a breve. La gravità della malattia di Lucia turberà ancora di più gli abitanti di Acacias, con Liberto che si sentirà in colpa per non aver aiutato Samuel.

Intanto Genoveva, piena di odio verso tutti, si rifugerà in casa con la salma del marito e negherà a tutti la possibilità di partecipare alla veglia funebre del marito.

Nonostante il rifiuto di Felipe, Ramon deciderà comunque di far celebrare la messa in onore di Celia e Trini.

Nel frattempo Lucia racconterà a Mateo che presto non ci sarà più e gli rivelerà che Telmo è suo padre.

Infine Alday di ritorno dal cimitero, stringerà tra le mani una foto di Samuel e piena di ira giurerà vendetta a tutta la popolazione di Acacias.